Uno de los momentos más duros para aquellos que tienen mascotas es cuando llega el momento de decirles adiós, ya sea por su avanzada edad o por alguna enfermedad que no les permite tener una vida normal.

Por lo general, en los centros veterinarios se ofrece el servicio de eutanasia animal, un método que les brinda una muerte digna y que alivia su situación penosa. Al ser un episodio doloroso para el dueño, hay quienes optan por esperar afuera del consultorio y no ser testigos de cómo su amigo fiel los deja.

Veterinaria revela dura información sobre “dormir” a los perritos: “No los dejen solos”

No obstante, esto no sería bueno para el perro, gato u otro animal, pues según lo expresado por una veterinaria, ellos quieren pasar esos últimos instantes de vida junto al humano con el que compartieron toda su vida. Los caninos y los felinos quieren estar con sus dueños antes de morir, según indicó la profesional.

Por medio de la plataforma Reddit, en junio del 2022, una experta en mascotas le pidió a los dueños de los animales que no los dejaran solos, porque ellos los buscan y necesitan antes de fallecer. ”Puede ser difícil decir adiós, pero es un verdadero infierno para ellos. Ya no les gusta el veterinario, están confundidos, tienen miedo, están tristes y te están buscando cuando dan su último aliento”, explicó la mujer.

Allí, destacó que, por lo general, les da amor y consuelo hasta el final a las mascotas, pero para ellos no deja de “ser una extraña”. La veterinaria aprovechó el momento para contar como en una ocasión una mujer dejó a su perrita de 13 años en el centro médico para ser “dormida”, por lo que no dudó en sacarla a pasear, comprarle una hamburguesa, una dona, todo con el fin de que se sintiera bien.

“La mantuve conmigo la mayor parte del tiempo, la llevé a dar un corto paseo, le compré una hamburguesa con queso y una dona en mi almuerzo, me acosté en el suelo y la abracé mientras lloraba, asustada y confundida”, detalló. ”La besé y le dije que era una buena niña mientras cruzaba el puente del arcoíris, pero sus ojos nunca dejaron de buscar a su familia. Los perros saben lo que está pasando, no les hagas esto. Estate presente cuando crucen ese puente. No te matará, te lo prometo”, agregó.