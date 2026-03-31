Impactante video: arriesgó su vida para ayudar a un ciervo salvaje que quedó atascado con sus astas entre la basura

Mediante las redes sociales circulan contenidos todos los días y, en medio de eso, hay historias que logran destacarse y tocar una fibra más profunda, especialmente cuando los animales son los protagonistas. Así ocurrió con un rescate que rápidamente se volvió viral: un hombre decidió poner en riesgo su propia vida para asistir a un ciervo salvaje que había quedado atrapado, con sus astas enredadas entre una gran cantidad de basura.

Chris Lehmann se desempeña como rescatista de animales salvajes en el refugio de vida silvestre de Kangaloola Wildlife Shelter, en Victoria. Aunque está acostumbrado a intervenir en todo tipo de situaciones para ayudar a animales en peligro, esta vez se encontró con una escena particularmente impactante que lo sorprendió incluso a él.

Todo comenzó cuando recibió el aviso de que un ciervo macho había quedado atrapado con sus astas en un trozo de material de cama. Sin perder tiempo, el rescatista se dirigió al lugar y, al llegar, se encontró con el animal completamente enredado en un arbusto, con la basura que llevaba enganchada en la cabeza atrapada entre las ramas espinosas, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.

El emocionante rescate

La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales (Captura: YouTube / Chris Lehmann)

Tal y como expresó el experto en un video que compartió en su cuenta de YouTube, él sabía que el rescate implicaba un riesgo importante, pero aun así decidió avanzar con determinación, impulsado por la esperanza de poder salvar al ciervo. En un primer intento, trató de liberarlo utilizando un cuchillo atado a un palo para mantener cierta distancia. Sin embargo, justo cuando estaba por cortar el material que lo aprisionaba, el animal logró soltarse por un instante y escapó hacia el bosque.

Lejos de rendirse, el rescatista salió corriendo tras él y consiguió alcanzarlo. Allí, tomó la tela que el ciervo llevaba enredada en la cabeza e intentó retirarla con cuidado, esperando que, a pesar del miedo, el animal pudiera tranquilizarse lo suficiente como para permitirle continuar. Con paciencia, logró cortar algunos fragmentos, pero en medio del esfuerzo el cuchillo se rompió, obligándolo a cambiar de estrategia.

Sin otra opción, decidió continuar el rescate con sus propias manos. Se acercó lentamente, casi en un gesto de confianza, mientras el ciervo permanecía en tensión. En ese instante, Lehmann se encontró frente a una situación que jamás había imaginado vivir.

Tras varios intentos, el rescatista logró liberar al ciervo y devolverlo a su hábitat (Captura: YouTube / Chris Lehmann)

El hombre intentó poner en palabras lo que ocurrió en ese instante, aunque reconoció que fue algo difícil de describir. “Sucedió algo mágico”, expresó en el video que compartió, en donde habló del momento en el que el ciervo pareció percibir que no corría peligro y comenzó a relajarse levemente. Esa pequeña señal le permitió avanzar y quitar los últimos restos de tela que aún lo mantenían atrapado.

Ya sin nada que lo molestara, el animal finalmente recuperó su libertad y regresó al bosque. Por lo que se ve en el clip, el rescatista lo siguió con la mirada, conmovido por lo vivido, y con la sensación de haber sido parte de un instante único, donde la confianza entre un humano y un animal marcó la diferencia.