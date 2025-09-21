Vivía en la calle, adoptó un gato y gracias al animal se volvió millonario

La historia de James Bowen y su gato Bob no solo cautivó al mundo, sino que demostró cómo una mascota puede salvar la vida de una persona cuando menos lo cree.

Bob, el felino que le salvó la vida a Bowen (Foto: Facebook @James Bowen)

James era un músico y escritor callejero que vivía en las calles de Londres debido a su adicción a las drogas, pero su vida cambió en el 2007 cuando rescató un felino abandonado y herido.

Aunque al inicio pensó que el gato era de algún vecino, con el pasar de los días vio que nadie lo auxiliaba, por lo que decidió llevarlo a una veterinaria para que le curaran sus heridas. A pesar de que intentó separarse de él, al ver que no tenía hogar, decidió adoptarlo y llamarlo Bob.

Lo que nunca llegó a imaginar es que este felino se convertiría en su compañero inseparable y de mil batallas, por quien tomó la decisión de cambiar su vida.

James Bowen nació en 1979 en Surrey, Inglaterra. Tras el divorcio de sus padres, se fue a vivir a Australia, a más de 15 mil kilómetros de distancia que lo separaban de su país de origen. Su vida no fue nada fácil, ya que sufrió bullying y, a causa de ello, dejó la secundaria, según contó en una entrevista con La Vanguardia.

En el 2012, nació el libro A Street Cat Named Bob (Un gato callejero llamado Bob), el cual fue traducido a más de 30 idiomas (Foto: Facebook @James Bowen)

En 1997, James tomó la decisión de regresar a Londres, pero el panorama no era tan bueno y terminó en la calle, refugiándose en la heroína. Además, le habían diagnosticado trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), esquizofrenia y depresión.

Diez años después, decidió buscar ayuda para tratar su adicción y fue entonces cuando conoció a Bob. Este felino no solo fue clave para su recuperación, sino que se volvió su compañero inseparable: lo acompañaba a hacer sus shows callejeros en Piccadilly Circus y a vender la revista The Big Issue, la cual genera ingresos para las personas sin hogar.

Su vida cambió con la llegada de Bob

Los recitales de James en el barrio Covent Garden, junto a su nuevo amigo, cautivaron al público. Además, las fotos de Bob arriba de él mientras distribuía el periódico se volvieron virales, tanto así que llamó la atención de un periodista, quien escribió una nota para el medio Islington Tribune.

Su vida comenzó a cambiar y, en poco tiempo, consiguió un contrato con la editorial para escribir su primera obra. Fue así como, en el 2012, nació el libro A Street Cat Named Bob (Un gato callejero llamado Bob), el cual fue traducido a más de 30 idiomas. Su amistad recorrió el mundo y llegó hasta la pantalla grande.

Lastimosamente, su mejor amigo y compañero de muchas batallas murió en el año 2020, luego de que un auto lo atropellara. Fue el propio James quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Bob salvó mi vida. Es tan simple como eso”, declaró el británico.

El felino no solo cambió su vida, sino que con la venta de sus libros ganó miles de dólares, lo que le permitió comprar su propia casa y tener una mejor vida.

Bowen cada año le rinde un homenaje en la estatua que hay en Islington Green (Foto: Facebook @James Bowen)

“Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado encontré una dirección y el propósito que me faltaba. El éxito que logramos juntos con nuestros libros y películas fue milagroso. Él conoció a miles de personas y tocó millones de vidas. Nunca hubo un gato como él y nunca lo habrá”, afirmó James en un comunicado.

Aunque Bowen perdió su otra mitad y le tocó vivir años duros, no olvida a su compañero, a quien cada año le rinde un homenaje en la estatua que hay en Islington Green. “Siento como si hubieran apagado la luz en mi vida. Nunca lo olvidaré”, agregó Bowen.

Por Wendys Pitre Ariza