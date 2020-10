Meghan Markle reveló cómo se siente ser la "persona más agraviada del mundo"

Meghan Markle reveló lo que sintió al ser acosada por la prensa Crédito: Archivo

20 de octubre de 2020

En un crudo relato, Meghan Markle reveló cómo se sintió luego de ser "la persona más troleada (agraviada)" del mundo a causa de su tensa relación con los tabloides británicos. La duquesa de Sussex admitió que se trató de una experiencia "casi insuperable".

Semanas atrás, el príncipe Harry y Meghan hablaron sobre cómo eliminar estigmas relacionados a la salud mental, en una entrevista para el podcast Teenager Therapy que fue recogida por la revista Hello! Mientras hablaban de su propia salud mental, Meghan reveló la experiencia que soportó cuando estaba de baja por maternidad con su hijo Archie, quien nació en mayo de 2019.

Los duques de Sussex con su hijo Archie Fuente: Reuters

"En 2019 me dijeron que yo era la persona más troleada del mundo. Fue casi insuperable", observó la exactriz. "Es algo tan grande, que no te podés imaginar lo que uno puede sentir. No me importa si tenés 15 o 25 años, si la gente dice cosas sobre vos que no son ciertas, lo que eso le hace a tu salud mental y emocional es muy dañino", develó.

Meghan aprovechó para contar la labor que viene haciendo en este sentido: "Parte del trabajo que hacemos es hablar con la gente desde nuestra experiencia. A pesar de que cada uno tenga experiencias únicas, siguen siendo una experiencia humana y eso es universal. Todos sabemos lo que se siente cuando nuestros sentimientos son heridos, cuando somos aislados y cuando necesitamos a alguien con quien hablar".

El constante escrutinio mediático al que era sometida la pareja en el Reino Unido fue una de las razones que motivó que decidiera mudarse a vivir a Estados Unidos.