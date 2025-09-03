México: una mujer contrató una banda para celebrar su divorcio a las afueras de un tribunal: “Mi hermana, mi mamá y mi bebé, felices”

El pasado viernes 29 de agosto, una mujer mexicana, identificada como Grecia en redes sociales, publicó un video para mostrar la particular celebración que organizó a las afueras de un tribunal tras firmar el divorcio.

En la grabación, que ha estado circulando por plataformas como TikTok, se puede apreciar a dos ciudadanas y una bebé, mientras de fondo una agrupación toca algunas canciones de banda.

Su expareja la hizo alejarse de su familia. TikTok: @sherlyn_1265

Con bailes y canciones a la salida del recinto, la joven le anunció emocionada a su familia la decisión del juez, quien se encargó de dar por finalizado el matrimonio tras encontrar pruebas contundentes contra el demandado.

Tras darse a conocer el caso en redes sociales, Grecia le concedió una entrevista al medio Milenio, donde reveló detalles de su relación y los motivos detrás de su celebración a las afueras del tribunal.

La joven no pudo ocultar su emoción. TikTok: @sherlyn_1265

Un matrimonio marcado por la manipulación

De acuerdo con lo expresado por la joven, la relación con su expareja parecía ser perfecta, ya que el hombre constantemente se mostraba atento y detallista a lo que ella necesitara o pidiera.

Sin embargo, cuando el vínculo se hizo más serio, el sujeto comenzó a cambiar su forma de ser, por lo que trató de tener el control absoluto de la vida de Grecia, especialmente sobre el tipo de interacciones.

“Con el tiempo, las pequeñas muestras de cariño dieron paso a una manipulación psicológica cada vez más marcada”, señaló la usuaria en entrevista, haciendo referencia a las actitudes que adoptó su exesposo.

La joven recibió el apoyo de su familia. TikTok: @sherlyn_1265

En medio del relato, la mexicana también destacó que el hombre le prohibió discutir los detalles de la boda con su familia como la fecha, los invitados o el lugar, asegurando que sus hermanas tenían envidia del compromiso.

“Me lavó tanto la cabeza que me peleé con mis hermanas y dejé de hablarles”, agregó la mujer. A pesar de ello, el control sobre ella era cada vez mayor, hasta el punto que le impidió hablar con su mamá por teléfono.

“Logré salir de las manos de la persona que más daño me causó”, le aseguró la joven a Milenio. En su cuenta de TikTok, mencionó que tras el resultado de la audiencia sus seres queridos estaban felices de volver a verla sonreír.