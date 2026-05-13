Morrón frotado a la parrilla: por qué hacerlo esconde un triunfo para el asador

Los trucos para cocinar un asado suelen ser muchos y en cada provincia argentina pueden variar. Además, muchas familias conservan tips de antaño para que las comidas salgan con un sabor único. Entre el amplio abanico de opciones, se hizo viral el método para limpiar la parrilla con un morrón rojo. Según los expertos, esto provee de beneficios a la proteína de la carne de cerdo que mejora su calidad antes de servirse.

Frotar un morrón rojo sobre el hierro caliente permite que se liberen los jugos naturales y ácidos que limpian las impurezas (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Por qué hay que frotar un morrón rojo sobre la parrilla antes del asado

Los maestros asadores cuentan con esta herramienta culinaria desde hace décadas y sirve para evitar, entre otras cuestiones, que la carne tenga suciedad. Asimismo, evita que el olor tóxico de la quema de carbón sea absorbido por la proteína.

Cómo ponerlo en práctica:

Para hacer uso de este truco, hay que encender el fuego y dejar que la parrilla se caliente.

Una vez que la temperatura sea media, se sugiere frotar una mitad de morrón rojo con ayuda de un tenedor.

Volvé a frotar la parrilla con la segunda mitad.

El calor provoca que se liberen los jugos del vegetal, los azúcares y aceites internos, que no solo limpian el hierro de trozos de grasa viejos, sino que mejoran la experiencia de cocción.

Esperá tres minutos hasta que se sequen los restos del morrón.

Luego añadí la carne de cerdo ya salada.

Todos los beneficios de frotar morrón sobre la parrilla: