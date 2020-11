Mica Lapegüe. Conocé a la hija actriz e influencer del periodista Sergio Lapegüe

Íntima, la heredera del periodista Sergio Lapegüe cuenta cómo se convirtió en una figura del humor en Instagram y habla del amor de su familia Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Mucha gente que me conoció por Instagram pensaba que era @micalapegue porque 'la pegué' con mis videos", cuenta entre risas la hija del periodista Sergio Lapegüe, que es furor en las redes sociales recreando desopilantes "audios ajenos" con los que divierte a sus 488 mil seguidores. "Venía creciendo y ¡explotó en cuarentena!", apunta Micaela (27) que nos recibe en su departamento de Palermo, en el que vivirá hasta fines de noviembre para estar cerca de un nuevo proyecto laboral. Allí disfruta la convivencia junto con su novio Mauricio (estudiante de Arquitectura), antes de regresar a su casa familiar en Lomas de Zamora. "Igual todavía no sé qué voy a hacer, porque le estoy tomando el gustito a esto de vivir sola", revela la actriz, que ya tiene en su "hogar transitorio" las pelucas, dientes postizos y vestuarios con los que recrea sus personajes.

-¿Cómo nació #AudiosAjenos?

-Papá me decía que aprovechara Instagram para mostrarme actuando, pero como no soy humorista, ni hago stand up, no sabía qué subir. Hasta que en julio de 2018 se me ocurrió memorizar un audio muy gracioso de una amiga que me contaba sus penas de amor y me grabé haciéndolo. Como gustó tanto le pedí autorización para subirlo a las redes, y esa noche en la sobremesa familiar pensamos que era algo que podía seguir haciendo.

-¿Cuándo se convirtió en un éxito?

-La clave fue ser perseverante y confiar en lo que estaba haciendo. Empecé con 33 mil seguidores y al año los quintupliqué. Aunque el boom se dio en cuarentena. Fue un momento muy complicado para los actores y ahí me di cuenta de la importancia de tener un canal propio.

-¿Vivís de Instagram?

-Sí, pero quiero actuar. Empecé con las redes para saltar a otro lado, no quiero ser instagramer para siempre.

Oriunda de Banfield, en septiembre se mudó a Palermo para estar cerca de un nuevo proyecto laboral "del que todavía mucho no me dejan contar", advierte. Se quedará allí hasta fines de noviembre, aunque asegura que ya le tomó "el gustito a vivir sola". Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

"A los 20 debuté en teatro con papá en su unipersonal Prende el optimismo. Estuvo bueno como primer acercamiento al público" Fuente: HOLA

CON EL APOYO DE PAPÁ

"Crecí mirando Chiquititas y siempre quise ser actriz", cuenta Mica, que deseaba ir a castings desde muy chica, pero sus padres le recomendaron vivir cada etapa. A los 12 empezó a estudiar teatro en la escuela de Hugo Midón y siguió con las clases extracurriculares que daban en su colegio, el Balmoral College de Banfield. A los 14 fue extra en Patito Feo y doble de Laura Esquivel. Cuando terminó el secundario, se anotó en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), pero la bocharon en el examen de voz porque tenía hiatus (una disfonía muy frecuente). "Lo mejoré con fonoaudiología y comencé a hacer distintos cursos en la escuela de Raúl Serrano", cuenta la actriz, que hizo bolos en Dulce amor, Golpe al corazón y Simona (2018), y tuvo "un papel chiquito" en el elenco estable de Fany la fan, que Telefe levantó al mes de su estreno por bajo rating.

-¿Qué te dijeron tus padres cuando les contaste que querías ser actriz?

-Papá me dijo que tenía que seguir mis sueños y mamá (Silvia, alias Bochi), que es más terrenal, que estudiara también otra carrera. Y en una charla con Quique Estevanez, él me recomendó tener un "plan B". Ahí pensé: "¡Wow! Sí Quique me lo dice.", y me anoté en Gestión de medios y entretenimiento en la UADE. ¡Me falta la tesis y me recibo!

-¿Cómo siguió tu carrera?

-Trabajé un año en prensa hasta que renuncié porque quería estar del otro lado. El mismo día audicioné para una obra infantil y quedé. Fue mi segunda experiencia sobre las tablas. A los 20 había debutado en teatro con papá en su unipersonal Prende el optimismo, dirigidos por Manuel González Gil. Interpretaba a su productora y estuvo muy bueno como primer acercamiento al público.

-¿Te pesa el mote de "la hija de."?

-Cuando era más chica me pesaba un poco por mis inseguridades, pero estudié mucho para romper con el prejuicio. También gané mucha seguridad haciendo terapia. Y hoy me encanta ser "la hija de.". Con papá tenemos una relación muy linda.

-¿Qué heredaste de tus padres?

-De papá el humor y la personalidad y de mamá la cara. ¡dicen que somos iguales!

-Ya triunfaste en las redes, ¿qué deseás para tu futuro?

-Me encantaría hacer ficción en mi país y en el exterior, tal vez en México o España. Sé que no es un camino fácil, pero sueño con vivir de la actuación.

Mica cuida su cuerpo con los entrenamientos de su madrina, Cristina Barcala, y su mente haciendo terapia con una psicóloga-astróloga. "Me encanta la astrología: soy de Leo con ascendente en Libra y Luna en Capricornio", revela. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

"La clave fue confiar en lo que estaba haciendo. Empecé con 33 mil seguidores y al año los quintupliqué. Aunque el boom se dio en cuarentena" Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

junto a sus padres Sergio y Silvia (alias Bochi), y su hermano menor, Elvis (23, administrador de empresas) durante un viaje familiar. Arrancaron el año juntos en Orlando, Estados Unidos, y luego continuaron sus vacaciones en Jamaica. Fuente: HOLA

De chica junto a su papá. Fuente: HOLA

