De un vestidito a 60 años de historia: Mimo celebra su aniversario con un sorteo de 60 órdenes de compra

Nació en el living de una casa entrerriana y se convirtió en un ícono de la infancia argentina. En su aniversario, Mimo & Co celebra seis décadas de vestir con calidad, diseño y emoción a miles de familias. Una marca que creció con sus hijos y nietos

Escuchar Nota

Hay marcas que no solo visten: acompañan. Están en las fotos de los primeros pasos, en las mochilas de jardín, en el look de cumpleaños o en el piluso favorito de las vacaciones. Y si hay una firma argentina que se ganó ese lugar entrañable en la memoria de varias generaciones, esa es Mimo & Co.

Todo empezó en 1965, en una casa de Paraná, Entre Ríos. Noemí, a quien todos conocen como “Mimo”, hacía tapices y muñecos de tela para su hija recién nacida. Lo que al principio fue un pasatiempo se convirtió en un pequeño emprendimiento casero: los muñecos empezaron a llenar la casa, y el boca a boca hizo lo suyo.

Un día, en medio de ese universo de telas, botones y lanas, Noemí creó un vestidito con un barquito bordado. Fue su primer diseño de ropa. Le importaba, por encima de todo, que las prendas les gustaran a los chicos, que quisieran usarlas para jugar y sentirse cómodos. Sin saberlo, abría la puerta a una nueva etapa.

Mimo y sus hijos; Paraná 1977.

Primer jumper de Mimo & Co.

De un vestidito a 60 años de historia

A fines de los ‘70, la familia se mudó a Buenos Aires. Y fue en una feria de ropa infantil donde Mimo fue descubierta por el gran público. De a poco, se sumaron los hijos y el yerno al equipo, nació formalmente Mimo & Co, se abrieron los primeros locales y llegaron las franquicias. Sin grandes slogans ni promesas vacías, la marca creció como crecen las cosas hechas con amor y constancia: de forma sostenida, genuina, con foco en el diseño, la calidad y los vínculos.

El festejo incluye el concurso “60 años, 60 órdenes de compra”

Campaña de Mimo & Co., otoño - invierno 2017, Arizona.

Criar en tribu

Hay otro costado poco conocido, pero profundamente significativo de Mimo & Co: su jardín maternal propio. Abrió en 2009, dentro de la empresa, para que las madres y padres que trabajan allí puedan estar cerca de sus hijos durante el día.

“El jardín surgió del corazón de Mimo”, cuentan desde la empresa. “Ella misma supo lo que era maternar y trabajar al mismo tiempo, por eso soñó con un espacio donde esa conciliación fuera posible”.

Hoy, el jardín sigue funcionando con ese mismo espíritu: bebés que pueden ser amamantados, cuidados, estimulados y acompañados en un entorno seguro, dentro de su lugar de trabajo.

Mimo & Co.

Compromiso real

A lo largo de los años, la marca también consolidó una vocación solidaria. Desde 1996, colabora con la Fundación Garrahan apoyando programas de salud infantil y colabora con la compra de aparatología, insumos y varias necesidades a lo largo de los años.

También sumó otras iniciativas, como la incorporación de probadores amigables para niños neurodivergentes, con texturas y estímulos pensados para que la experiencia de compra sea más accesible.

Son decisiones que parecen pequeñas, pero hablan de una sensibilidad atenta, coherente con los valores que la marca sostiene desde el primer día: respeto, honestidad, solidaridad, trabajo en equipo y crecimiento constante.

La evolución del logo de Mimo & Co.

“Somos familia desde 1965”

Para celebrar este aniversario redondo, Mimo & Co lanza la campaña “Somos familia desde 1965”, con una propuesta emotiva que invita a recordar, compartir y mirar hacia adelante.

El festejo incluye el concurso “60 años, 60 órdenes de compra”: para participar, hay que subir una foto usando prendas de Mimo —ya sea del pasado, del presente o de un futuro minimimo en camino— y completar un breve formulario online en su web www.mimo.com.ar. Solo hay que elegir el hashtag que mejor represente ese momento: #YoUséMimo, #YoUsoMimo, o #YoUsaréMimo.

Más que una campaña, es una invitación a celebrar el lazo que tejió la marca con miles de familias. Una historia de amor que empezó con un muñeco de tela y hoy sigue creciendo con cada nuevo nacimiento, con cada cumpleaños, con cada beso antes de ir al cole.

Mimo & Co celebra sus 60 años.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.