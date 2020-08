Los videos de Matías Raimundo, que combinan recetas con trucos para hacer moldes y utensilios caseros, suman casi 4 millones de "Me gusta" en Tiktok

Con el inicio de la pandemia miles de personas perdieron sus empleos en la Argentina. Esto le sucedió a Matías Raimundo, un santafecino de 44 años que hoy vive en Rosario.

"Si bien estudié cocina, yo soy fotógrafo de fiestas. Con el inicio de la cuarentena, se cancelaron estos eventos con lo cual dejé de ganar dinero. Por este motivo, abrí un blog de para enseñar a cocinar, y a partir de este hecho comencé a vender comida para vivir. Pero claro, al ir a comprar los moldes me di cuenta que estaban muy caros, por eso decidí fabricarlos yo mismo con materiales que todos tenemos en casa. Un día publiqué en TikTok un video sobre cómo hacer una budinera con un cartón de leche, y este contenido se viralizó tanto que sumé 100 mil seguidores en cuatro días", le contó a LA NACION.

Actualmente, en su cuenta, que ya tiene más de 410.000 seguidores, Matías no solo enseña cómo fabricar moldes marginales en casa y cómo elaborar recetas de cocina, sino que también le da mensajes de optimismo a sus "cielas", tal como llama a sus seguidores: "Esta pandemia no nos va a ganar"; "Hay que tener ganas de afrontar la adversidad"; "Dale un cachetazo a la pobreza", y otras afirmaciones similares le dan un tono peculiar a sus videos: "Soy una persona optimista y positiva, que trata de mirar hacia adelante y transmitirle esto a la gente. De hecho, muchos me dicen que no miran mis videos para cocinar, sino porque les gusta mi voz y los mensajes que transmito", comenta. Pero más allá de esto, Matías dice que entre los miles de mensajes que recibe de toda América Latina también hay personas que le dicen que están ahorrando mucho dinero al armar sus moldes caseros, y que tienen ganas de cocinar para vender, algo que no podían hacer hasta ahora porque no contaban con los medios para comprar moldes y otros productos de cocina.

"Marginal", palabra clave

Si bien Raimundo dice estar sorprendido por la abrumadora cantidad de seguidores que logró en poco tiempo gracias a aparecer en la sección "Para ti", de TikTok, siguió algunos pasos de marketing para lograr su objetivo: "Cuando pensé el nombre de la cuenta quise generar impacto, por eso coloqué "moldes marginales" en lugar de poner "moldes caseros". En segundo lugar, al principio yo colocaba videos como los de miles de personas, hasta que un día la cuenta explotó cuando puse el primer contenido vinculado con los moldes, y ahí supe que el camino correcto para crecer en la red social tenía que estar vinculado con eso", describe. Así fue como luego publicó acerca de moldes con latas y con botellas de gaseosa.

Si bien el contenido está orientado al contexto de crisis y de pandemia, Raimundo cuenta que lo siguen personas de todos los estratos sociales y que lee los comentarios que recibe para ver qué tipo de contenido esperan. "Como ya expliqué cómo hacer varios moldes, próximamente realizaré más videos de ese tipo, pero intercalados con recetas de cocina, porque los usuarios quieren utilizar los elementos que han encontrado en sus casas", comenta, y menciona que muchos seguidores le recuerdan que cuando eran niños en su casa se hacían las tortas con los envases de hojalata del dulce de batata. En este sentido, también señala que trata de responderlos todos los mensajes, y realiza sesionen en vivo; en total, le dedica a TikTok unas tres horas diarias, aunque realizar un video sobre una receta le puede tomar hasta un día de trabajo entre la preparación de los ingredientes y la edición del contenido.

Cuidar que los moldes sean seguros e inocuos

Si bien en sus videos Raimundo explica paso a paso cómo convertir latas de durazno y botellas de plástico, entre otros elementos, en materiales aptos para cocinar, lo cierto es que no todos los productos lo son.

Consultada por este tema, Ethel Noemí Coscarello, doctora en Química y profesora titular regular de Química en las carreras de Ingeniería y Química Analítica en la carrera de Ingeniería en alimentos en la Universidad de Morón, en donde también se desempeña como Investigadora principal dedicada al área de agroalimentos, explica: "Según el Código Alimentario Argentino, que detalla las condiciones que debe reunir tanto un alimento para ser inocuo a los seres humanos, así como también los utensillos, recipientes, envases y elementos que se utilizan en la cocina, indica que deben estar, entre otras condiciones, fabricados con materiales autorizados por el código y verificados de manera que no transfieran a los alimentos sustancias tóxicas o contaminantes e indeseables en cantidad superior a la permitida por el código, ni ceder sustancias que modifiquen las características composicionales", describe. E invita a las personas a leer el capítulo 4 del código para informarse acerca de los elementos que pueden o no utilizarse en la cocina: "Las leyes están, pero por lo general las personas las desconocen", sostiene.

En concreto, Coscarello detalla que no conviene utilizar cualquier envase para preparar un alimento: "La hojalata puede usarse en primer uso, pero no en segundo uso, tal como sucede con las latas de durazno. Esto no sucede con el vidrio, que puede reutilizarse como recipiente, siempre que se encuentre perfectamente limpio".

Y agrega: "Me parece bien la actitud de Martín, y que él quiera reciclar los recipientes para disminuir los elementos de desecho, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, con los caños de cortina su composición puede no ser la adecuada y que difunda sus componentes al alimento, considerando que no es lo mismo un objetivo que se utiliza para sostener una cortina, a otro que se utiliza para la cocción y tenga contacto directo con el alimento".

Próximos pasos

Con mensajes como "al usar objetos reciclados no solo ahorramos dinero sino que también ayudamos al planeta", y "nos pueden faltar recursos, pero las ideas sobran", Matías Raimundo va por más: ahora está haciendo crecer su presencia en otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, y armó su canal en YouTube.