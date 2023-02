Mostró la lista de útiles que pidieron para el inicio de clases y causó revuelo en las redes: “No hay necesidad”

escuchar

Las vacaciones de verano llegan a su fin y los más pequeños deben retomar su rutina escolar, para reencontrarse con sus amigos y comenzar a prepararse para rendir las materias en un futuro próximo. Un momento emotivo y, a la vez, duro por volver a madrugar y abrir los libros. También es una mezcla agridulce para los padres y madres, que tienen que afrontar la compra de materiales para el nuevo curso. Así lo expuso Gabriel Lucero en Twitter, quien compartió en redes sociales la extensa lista de útiles que pidieron para el comienzo del ciclo lectivo en un jardín y causó indignación: “No hay necesidad”.

“La que volvió de vacaciones con pocas exigencias es la maestra del jardín”, señaló con ironía en la publicación, que obtuvo más de 48 mil likes, junto a la lista interminable de materiales que deben comprar las familias para sus hijos. Desde “tres carpetas archivadoras” color azul hasta “dos cajas de lápices, de colores finos y gruesos” de una marca premium. Además, entre los útiles personales, apuntaron un “colchón tamaño cuna” y “sábana y mantita”.

La publicación en Twitter superó los 48 mil likes Twitter: @gabrielHLucero

Los usuarios de las redes sociales mostraron su indignación ante la interminable lista que compartió el humorista, entre los que figuraron “dos libros de cuento para donar a la biblioteca de la clase” o “cinco gomas eva lisas” y “un paracetamol”. “Todo eso sale mucho dinero. Si todos los alumnos llevan todo eso, tienen elementos hasta 2030 o 2031″, expresó un usuario que afirmó ser también docente.

La lista que compartió el usuario Twitter: @gabrielHLucero

“Ese niño está inscripto en el jardín o en la FADU [Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires]”, ironizó otro. Además, los usuarios de Twitter apuntaron contra la exigencia de llevar paracetamol (porque consideraron que no deben “automedicar” a los niños) y del apunte de “dos goma eva color piel”, ya que lo tildaron de “racista”.

Una cruda advertencia

El regreso a las clases después del verano también es un desafío para las docentes. Así, una maestra compartió un video en Facebook que se volvió viral por una cruda advertencia que le hizo a los padres y madres de sus alumnos: “Sé todo lo que pasa en su casa”.

La cruda advertencia de una maestra a los padres de sus alumnos

“Mañana se reparten las notas. Para mí, es un día muy emocionante, porque voy a conocer a algunos de mis best friends”, señaló Marisel, una docente de chicos en Puerto Rico, que aguarda una carrera de más de 20 años y utiliza una técnica de educación a través del humor. Y siguió: “Quizá no lo sabe, papá, pero usted y yo somos mejores amigos. Yo sé todo lo que pasa en su casa: lo que come y lo que no, con quién peleó... Sé cuando llegó tarde por ver Netflix y me dijo que fue la goma del auto, o cuando se fue de vacaciones y dijo que estaba enfermo”.

Aunque también envió un mensaje de tranquilidad: “Nosotros somos mejores amigos y nos guardamos secretos, así que mañana vaya sonriendo, porque yo soy la persona en su vida más importante después de sus hijos. Soy una tumba que le guarda todos sus secretos”, bromeó.

LA NACION