Música. El nuevo disco de Chillan las Bestias

La música de Chillan las Bestias entrecruza virtuosamente influencias muy notorias (Nick Cave, Tom Waits, Einstürzende Neubauten y Tindersticks) con un espíritu íntimamente relacionado con el origen rioplatense de la banda. En su tercer disco, titulado Casi farsante, este grupo integrado por Pedro Dalton (voz), Luis Filipelli (guitarra eléctrica), Marcelo Fernández (guitarra acústica), Pablo Ferrajuolo (bajo), Franco D'Scenso (teclados), Marcos Camisani (violín) y José Navarro (batería), pulió su sonido sin perder la identidad: las canciones suenan más "amigables" que nunca, por decirlo de algún modo ligero e ilustrativo, pero mantienen su tono dark y orillero, marca registrada del grupo. Hay más protagonismo del violín y las teclas, y Dalton -conocido también por su trabajo en la experimentada banda uruguaya Buenos Muchachos- sigue cantando con su estilo de siempre: sin demasiada obediencia a los mandatos de la técnica, pero con una pasión y un sentimiento que inevitablemente contagian.

Autor de las letras, Pedro -afincado en Montevideo- trata de escribir para Chillan con lo que él define como un "enfoque más porteño", teniendo en cuenta que la mayor parte del grupo vive en Buenos Aires. "Creo que son canciones con alma arrabalera. Tienen ese aire de barrios como San Telmo, Barracas y La Boca. Algunos de mis compañeros en Chillan las Bestias eran parte de Ángela Tullida, una banda completamente arrabalera que tenía una conexión muy directa con el tango".

En 1998, la relación entre los integrantes de Buenos Muchachos y Ángela Tullida se consolidó definitivamente. Dalton vivió un tiempo en Buenos Aires y se sumó a la banda argentina. "Había una manera de trabajar parecida, un enfoque muy visceral de la música, digamos. Chillan las Bestias es algo más animal que Ángela Tullida, pero hay algo que también conecta a las dos bandas, algo relacionado con hacer música desde lo emocional".

Al principio, Dalton escribía las letras para Chillan las Bestias cuando estaba en Buenos Aires: cargaba los tracks instrumentales en un walkman, se sentaba en un bar a tomar café y arrancaba. Con el paso del tiempo ese ritual se hizo menos necesario, aun cuando la poética de las canciones de la banda se diferencia claramente de la que es más usual en Buenos Muchachos. "La música de Chillan está hecha en Buenos Aires, así que escribo tomando muy en cuenta eso, aun cuando lo haga en Montevideo", remarca el cantante. Eso se nota especialmente en un tema como "C.a.B.a", donde aparecen referencias a la Casa Rosada y la avenida Callao.

Por otra parte, Casi farsante es para Pedro -un cultor de la música oscura y viscosa que produjeron en los 80 bandas como de The Cure, Joy Division y Bauhaus- el disco "más cancionero" de Chillan las Bestias, resultado natural del trabajo en la composición musical que esta vez llevaron adelante Ferrajuolo, Camisani y D'Scenso. "Incluso diría que es nuestro disco más pop. Pienso en temas como «La vía» y «Sin casco»... Pero también mantenemos el espíritu tanguero. Creo que ese viaje tiene mucho que ver con Franco, con sus gustos. A mí me encanta el tango, pero la verdad es que no lo escucho tanto. Ahora estoy muy enganchado con el Tata Cedrón, con su tango tan particular, tan poético".

