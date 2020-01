Moria Casán entre críticas e ironías hacia Susana Giménez en su programa Incorrectas transmitido por AméricaTv Crédito: Archivo

7 de enero de 2020 • 12:03

"Es una filósofa actual", dijo Moria Casán, entre burlas, sobre Susana Giménez, quien al referirse a la situación económica del país recomendó que "si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo" .

Casán señaló en su programa Incorrectas, transmitido por AméricaTV que Giménez "está en otro sistema solar". Agregó: "viene en helicóptero, está llena de millones... La gente no tiene cien palos verdes como ella". Por su parte, las panelistas compararon a Casán y a Giménez a lo que ella respondió "No tengo nada que ver. No me compares".

Las declaraciones de Giménez también fueron criticadas por otros referentes del espectáculo y de la política. Catherine Fulop insinuó que Susana estaría "con alguna copita de más" cuando hizo esas polémicas declaraciones, mientras que el dirigente social, Juan Grabois, ironizó: "ha sido una abanderada de la reforma agraria".

Por su parte, Jorge Rial dijo en twitter: "No se le puede perdonar todo porque es Susana Giménez".