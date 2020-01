Moria Casán criticó duramente a Susana Giménez en su programa, Incorrectas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 18:26

"Susana es una filosofa actual. ¡Su te queremos igual! Nuestro país fue el granero del mundo pero ahora es el lavadero. Está llena de millones, va y viene en helicóptero. Vive en otro sistema solar. Le vino una cosa como la familia Ingalls", dijo Moria Casán en Incorrectas, por América, cuando se refirió a los dichos de Susana Giménez.

¿Qué sucedió? Este fin de semana, durante una entrevista, Susana dijo: "Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo.. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas".

Moria continuó: "Susana es un producto de la prensa. La descubrieron en Mau Mau bailando y está condenada a salir en las revistas con cada cosa que dice. Además, le interesa seguir rebotando, aunque sea para que la critiquen. Siempre se le ha perdonado todo. Se ha hecho millonaria durante el gobierno de Carlos Menem, como tantos, y con ciertos exabruptos", reflexionó.

Cuando sus panelistas sugirieron que Moria y Susana se parecían, por ser dos divas de la televisión argentina, Moria saltó: "No me compares. Nada más lejano a una diva que yo. No me une una amistad pero hemos trabajado juntas durante dos años en los 80 y la rompimos. No somos amigas, solo voy de vez en cuando a su programa. Ya no, solamente si me pagan y ni eso, porque no hay reciprocidad ni de una llamada siquiera. A Susana se le permite todo, los periodistas son sus felpudos. El otro día su nietita (Lucía Celasco) estaba un poquito pasada de tragos y se excedió. Y Susana la retó. No quiere que este país sea comunista, no quiere a los K, ni el 30% al dólar turista. Y después, cuando le preguntan, hace como que no entiende nada. ¿Qué?, ¿Dónde? ¿Cómo?", la imitó.

"Cuando trabajé con Susana, ella era una mina divina y muy insegura. El día del debut en teatro no quería salir a escena porque todo lo técnico era complicado. Yo le decía: 'está el teatro lleno, arriba'. Y le tomé la mano. También la vi insegura en la época del padre Grassi, cuando tuvo ese problema y nadie quería ir a su programa. En ese momento me llamaron para hacer el sketch y fui. Pero nunca hay reciprocidad porque es como una chica de Hollywood. En cambio, yo soy del conurbano bonaerense. Las vacas sagradas están en la India. Estas son vacas de cabotaje. Durante años fue el hada madrina de la televisión, regalaba dólares. Siempre ha sido querida por la gente", agregó Moria.