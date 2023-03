“Naatu Naatu”: cuál es el significado de la canción ganadora en los Premios Óscar 2023

escuchar

Escrita en télugu, una de las lenguas con mayor número de hablantes nativos en la India, “Naatu Naatu” fue el tema que se llevó el premio a mejor canción original.

Compuesta para la película RRR, la novedosa canción le ganó a “Hold my Hand”, escrito por Lady Gaga para la película Top Gun: Maverick; “Lift Me Up” de Rihanna para Black Panther: Wakanda Forever,” This Is A Life” de Everywhere All at Once; y “Applause”, del film Tell It Like A Woman.

Y aunque la competencia estuvo compleja, el tema obtuvo el galardón y se convirtió en la primera composición de una película india en obtener este premio. Los encargados en recibir el galardón fueron su compositor M.M. Keeravaani y el autor de su letra, Chandrabose. Los hombres cantaron en el escenario con la estatuilla en sus manos.

Los mejores momentos de los Oscar

MM Keeravani aseguró que “la canción es el orgullo de cualquier indio”. Pero, ¿qué significa Naatu Naatu? De acuerdo con el diario El País, significa crudo o rústico.

Baile viral antes de triunfar en la gala de los Óscar

“Naatu Naatu” no solo cautivó a la audiencia de los Óscar, sino que también lo hizo en las redes sociales, ya que, en la película, la movida canción viene acompañada con un tradicional baile de la India, el cual usuarios decidieron replicar.

La escena de RR en la que sale la canción tiene más de 128 millones de reproducciones.

La canción que se hizo viral

La coreografía, los bailarines y la producción destacan en el largometraje, porque tiene difíciles acrobacias y pasos muy rápidos.

El Tiempo (Colombia)