Con una carrera de diez años como modelo, Natalia Borges es la novia actual de Ezequiel Lavezzi con quien disfrutó de una cuarentena millonaria en la isla St. Barth, una de las preferidas de las celebrities Crédito: Instagram Natalia Borges

15 de junio de 2020

La modelo brasileña Natalia Borges, actual novia de Ezequiel Pocho Lavezzi , compartió hasta hace pocos días una cuarentena de lujo con el futbolista en la isla caribeña de Saint Barth. Finalizado el período del exclusivo confinamiento de la pareja, ella partió para Miami sola. En tanto que el jugador se dirigió a la playa de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa.

La modelo había publicado en sus últimos días junto a Lavezzi una historia de Instagram donde anticipaba su partida para la citada ciudad del estado de Florida: "Miami, te veo pronto", señaló en esa ocasión. Y ahora, reforzó su idea en un nuevo posteo en el que se la ve, con palmeras de fondo, en una publicación en la que dice: "Miami es siempre una buena idea".

La modelo llegó a la ciudad estadounidense a través de un vuelo corto desde el Caribe. Alejada de Lavezzi, la novia del jugador subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos modelando en la playa.

Además, Borges pasa parte de su tiempo dedicado a la actividad física. Practica diversas rutinas de gimnasia y también pilates, disciplinas que combina con una buena alimentación y vida sana para mantenerse en forma, también en Miami.

Quién es Natalia Borges

La modelo de 33 años estuvo casada hasta 2017 con el empresario neoyorquino Michael Satsky, que es uno de los socios de exclusivas discotecas de Manhattan como Stereo, Provocateur y Plymouth. Además, Satsky es amigo del Pocho Lavezzi al igual que Lorenzo Tonetti, un emprendedor gastronómico que también salió con la brasileña.

Natalia apareció en dos ocasiones en la tapa de la revista Sports Illustrated en 2016 y en 2017. Allí reveló algunos de sus secretos como que no suele dar besos en las primeras citas, que los hombres con trajes de baño muy pequeños la hacen reír, que no soporta a los varones que se sacan selfies, que le encantan las películas de terror y que le resulta curioso que la gente use Tinder para conocer a otras personas.

La modelo y actriz disfruta las playas de Miami donde aprovecha para caminar y hacer sesiones de fotos para sus redes sociales

Con más de 100 mil seguidores en Instagram, la carrera de Borges comenzó alrededor de 2010 cuando, después de haber participado en algunas publicidades de televisión en Brasil, su madre envió sus fotos a la agencia de modelos Wilhemina que le abrió las puertas al mundo.

En una entrevista que le hicieron en la revista Vogue de Australia en 2015, la modelo contó que cuando la convocaron en 2012 para filmar un comercial de la cerveza italiana Peroni no lo podía creer. Después de ese trabajo la llamaron para filmar una publicidad de Bulgari y otra de Mercedes Benz . También participó de una campaña de Garnier y de una marca italiana de trajes de baño.

"Ser modelo es un trabajo a tiempo completo. Hay que estar preparada para ir a cualquier lugar y para ser diferente cada día. No es cuestión de suerte, sino de profesionalismo y trabajo duro ", afirmó en la entrevista de Vogue y reveló que ser modelo la ayudó a sobrevivir: "Empecé a trabajar desde chica y enseguida me di cuenta de que tenía que arreglarme sola, que yo era la dueña de mi tiempo".

Natalia Borges fue tapa de revistas como Elle y Cosmopolitan en numerosas ocasiones. Con la mirada puesta en Elle Macpherson como referente, asegura que se siente más sexy cuando no lleva ropa puesta , que le encanta mirar boxeo y que tiene una obsesión con el gimnasio.