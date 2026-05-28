Ni insecticidas ni venenos: las tres plantas que alejan las cucarachas de forma natural en el hogar

Las cucarachas continúan siendo una de las plagas domésticas más difíciles de controlar debido a su capacidad de adaptación y resistencia.

Frente al uso extendido de insecticidas químicos, investigaciones recientes y recomendaciones de universidades y organismos especializados han impulsado el uso de plantas aromáticas como una opción natural para repeler estos insectos dentro del hogar.

Según información recopilada en varios medios y publicaciones citadas de organismos académicos como la Universidad Texas A&M, la Universidad Estatal de Iowa, Auburn y la Universidad de Nebraska-Lincoln, algunas plantas contienen compuestos aromáticos capaces de alterar el comportamiento de las cucarachas y dificultar su permanencia en espacios cerrados.

El romero (Rosmarinus officinalis) aparece entre las especies más utilizadas para repeler cucarachas. El Servicio de Extensión AgriLife de la Universidad Texas A&M recomienda ubicar ramas frescas o secas en puntos estratégicos de la vivienda, como zócalos, despensas, entradas y rincones de la cocina.

Los compuestos aromáticos de estas plantas modifican las rutas habituales de los insectos en busca de alimento y refugio (Fuente: Pexels)

El aroma liberado por sus hojas y tallos genera un entorno desfavorable para las cucarachas y otras plagas. Además, colocar macetas de romero cerca de ventanas, patios o accesos exteriores ayuda a reforzar la protección en el hogar.

Los especialistas sugieren reemplazar las ramas cada pocas semanas para conservar la intensidad del efecto. La menta (Mentha spp) y la hierba gatera (Nepeta cataria) también han sido estudiadas por sus propiedades repelentes.

Investigaciones de la Universidad Estatal de Iowa y Auburn, indican que colocar hojas, tallos o bolsitas con hierba gatera triturada en alacenas, detrás de electrodomésticos o en zonas oscuras provoca reacciones de huida en las cucarachas.

Los compuestos aromáticos de estas plantas modifican las rutas habituales de los insectos en busca de alimento y refugio. Para mantener la eficacia del método, se recomienda renovar periódicamente las hojas o triturarlas nuevamente cuando el olor disminuya.

Las hojas secas o frescas de laurel liberan sustancias aromáticas que interfieren en el asentamiento y reproducción de estos insectos Istock - iStockphoto

El laurel (Laurus nobilis) es otra de las plantas utilizadas como método preventivo contra las cucarachas. De acuerdo con referencias atribuidas al CONICET y la Universidad de Nebraska-Lincoln, las hojas secas o frescas liberan sustancias aromáticas que interfieren en el asentamiento y reproducción de estos insectos.

Las hojas pueden colocarse en estantes, rincones y detrás de muebles. Mientras el laurel seco conserva un efecto residual durante más tiempo, el laurel fresco libera un aroma más intenso, recomendado para zonas donde se haya detectado actividad reciente.

El portal Enséñame de Ciencia también menciona otras especies utilizadas para ahuyentar cucarachas. Entre ellas se encuentra la albahaca, reconocida además por repeler mosquitos y moscas, y la lavanda, empleada tradicionalmente para mantener alejados diferentes insectos domésticos.

Asimismo, el pepino es señalado como una alternativa casera debido a que su olor resulta desagradable para las cucarachas, aunque no existe consenso científico sobre el compuesto exacto que provoca este efecto.

Especialistas advierten que las plantas aromáticas funcionan principalmente como método preventivo y de exclusión, pero no eliminan infestaciones severas por sí solas. Su efectividad depende de la intensidad del aroma y de la renovación constante del material vegetal.

Por Jos Guerrero