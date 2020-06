Nickelodeon incluyó a Bob Esponja en un homenaje a la comunidad LGBTIQ

La cadena que emite el programa de Bob Esponja, publicó su imagen como parte de un homenaje a la comunidad Lgbtiq

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 15:18

Bob Esponja, uno de los personajes más reconocidos en el mundo de los dibujos animados, fue centro de polémica este fin de semana al conocerse que Nickelodeon , la cadena de televisión que emite el programa, lo incluyó como representante de la comunidad Lgbtiq.

El anuncio se dio por medio de un mensaje en la cuenta de Twitter del canal, con motivo de la celebración del Mes del Orgullo. En él pareció Bob junto a la imagen de Korra ('La leyenda de Korra'), que es bisexual, y a la de Michael D. Cohen, actor transgénero de la serie 'Henry Danger'.

En el trino se puede leer lo siguiente: "Celebrando #Orgullo con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses".

Tras la publicación, hubo todo tipo de reacciones por parte del público. Algunos lo aceptaron e incluso bromearon con que era una verdad evidente, otros, en cambio, se sorprendieron con el giro que le dieron al personaje, ya que siempre ha sido un referente masculino dentro del universo de los dibujos animados para niños.

Cabe aclarar que la cadena no ha hecho un anuncio oficial sobre la verdadera identidad sexual de Bob Esponja, por lo tanto no es claro si habrá cambios dentro de la temática del programa o simplemente se trató de un tributo a la comunidad Lgbtiq por medio de una de sus figuras más reconocidas.

La serie de Bob Esponja fue creada en 1999 por el ya fallecido artista Stephen Hillenburg, quien en algunas ocasiones ya le había salido al paso a las especulaciones sobre la identidad sexual de su personaje estrella.

En una entrevista con el diario 'El País', de España, en 2011, manifestó: "No me molesta que piensen que son gais. Si miras las historias con los ojos y la actitud de un niño, se ve que básicamente todos los personajes son asexuados. Además, no les importa caminar cogidos de la mano, ni correr medio desnudos, es con la edad cuando llega el miedo y la hipocresía".