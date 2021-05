“No es para gorditos”: los carteles discriminatorios de un bar que generaron repudio

Una cafetería británica escribió mensajes discriminatorios en su cartelería, lo que generó un fuerte repudio en las redes sociales. Los dueños del bar, ubicado en Londres, argumentaron que eran frases que buscaban ser cómicas, pero los clientes las consideraron profundamente gordofóbicas y racistas, razón por la cual el local debió emitir un pedido de disculpas.

“¿Qué es esto?”, escribió una usuaria en Instagram, mencionando al local gastronómico. “Me acaba de enviar esto un amigo y antes de que lo defiendan como ‘humor negro’, no lo es: es gordofobia”, agregó. Junto a su crítica, además, adjuntó una foto en la que aparece un asiento del café con un cartel que dice: “Perdón, este no es para gorditos”. Furiosa, la mujer añadió: “Si el banco no es fuerte para sentarse, no lo pongan afuera de su cafetería o, en todo caso, arréglenlo para que una o varias personas puedan sentarse”.

Chanté Joseph, escritora y conductora británica, también se hizo eco de la situación y publicó en sus redes un fuerte mensaje de repudio hacia los dueños del bar. “Esta cafetería retrógrada en Bethnal Green piensa que la gordofobia, el racismo y las bromas sobre violación son una forma de humor”, lanzó. “Si vivís en esa zona, te sugiero que busques otro lugar para comprar tu café”.

"Esto es lo que más tiempo duró algo hecho en China", dice una pizarra del bar británico que "bromea" sobre el coronavirus

A raíz de la ola de comentarios negativos que recibieron por los carteles, uno de los propietarios del bar compartió un pedido de disculpas. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir perdón por cualquier mensaje racialmente insensible que se haya publicado en nombre de mi bar. Asumo toda la responsabilidad”, señaló el hombre, que agregó que “como persona negra” consideró que los carteles satirizaban “los estereotipos con los que la sociedad nos estigmatiza”. Finalmente, agregó: “Mi perspectiva no es la suya, y no deberían verse obligados a compartirla. Quiero enfatizar que nuestro humor puede herir la sensibilidad de los demás, pero en ningún momento tiene intenciones maliciosas”.

