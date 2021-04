El ofensivo audio de WhatsApp que una maestra le envió por error a su alumno

Una docente salteña grabó un mensaje de audio de WhatsApp y lo envió por equivocación a uno de sus estudiantes. Originalmente, la grabación estaba destinada a una colega, pero se confundió y se la terminó enviando al alumno.

La maestra de una escuela ubicada en la zona sur de la ciudad de Salta estaba molesta porque uno de sus alumnos le había solicitado ayuda para poder realizar una tarea de matemática y, enojada, comenzó a grabar un audio que quiso mandarle a otra profesora. Pero la furia del momento le jugó una mala pasada y, en medio de la confusión, el material llegó a manos del estudiante.

El insulto que una maestra le mandó por audio de WhatsApp a un alumno. - Fuente: Periodismo Joven

Los padres del escolar escucharon el audio que les mostró su hijo y, sorprendidos por su contenido, compartieron su indignación en las redes sociales.

“La parió el pende... chot... este de Enzo, ya me ha mandado un mensajito para que le explique el tema de la actividad de matemática que no entiende. Mirá a la hora que me manda para que yo le explique, no le voy a explicar ni le voy a contestar”, dijo la docente en el mensaje de WhatsApp en el que descargó su bronca contra el alumno.

Luego de tomar conocimiento de la situación, los padres enviaron el audio a una página de noticias virales de Salta que lo difundió de forma masiva. Aseguraron estar indignados por el trato de la profesora y afirmaron que pedirían una reunión con las autoridades del colegio para exigir algún tipo de sanción para evitar que se vuelva a repetir.

La historia detrás del audio

Silvia, la mamá del menor de 11 años, contó que su hijo tuvo que ausentarse de la escuela hace más de tres semanas “porque se juntó con otro niño de otra burbuja en el recreo y los directivos tomaron esa medida porque el otro menor había dado positivo de Covid-19”.

En declaraciones al portal Qué pasa Salta, explicó que la maestra le avisó a la una de la madrugada que su hijo no podía asistir al otro día porque su compañero tenía coronavirus. Al tener que permanecer en su casa, el niño le hizo una consulta a su profesora por WhatsApp porque no entendía una cuestión sobre matemática.

Una docente salteña grabó un mensaje de audio de WhatsApp y lo envió por equivocación a uno de sus alumnos

Además, la madre aseguró que la docente “estaba hablando con otra maestra, porque al dirigirse a mi hijo, la otra persona con la que ella conversa, tiene conocimiento de quién es la persona que le manda el mensaje, supongo que es una docente del mismo grado”.

“Mi hijo le pidió disculpas al escuchar el audio, y le dijo que lo iba a solucionar por otra manera. Después nos contó a mi marido y a mí”, dijo Silvia.

“La maestra se enojó con mi hijo porque le mandó un mensaje a las 21 horas. Y cuando ella me tuvo que informar que mi hijo no podía asistir a la escuela, me llamó a la una de la madrugada”, concluyó la mamá del alumno.

