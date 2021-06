“No puedo ser tu novio”, la demoledora carta con la que un hombre dejó a su pareja

Un hombre decidió rechazar a una mujer y para hacerlo le escribió un extenso mensaje que generó impacto en las redes sociales por la crudeza con la que se expresa. Lo que más llamó la atención es que elogia el aspecto físico y la personalidad de la mujer y asegura que “la ama”, pero finalmente le lanza: “No sos mi tipo”.

El 11 de junio pasado la usuaria @_michelleboller publicó en su cuenta de TikTok la captura de pantalla donde puede leerse las palabras elegidas por el hombre para no entablar una relación. El mensaje comienza con frases en las que es imposible advertir lo que se vendrá. “Me enamoré de vos. No se cómo explicarlo. Simplemente sucedió. Creo que sos una persona increíble con una gran personalidad”.

Tras la declaración de amor, el texto sigue: “Amo tu risa. Es tan adorable y linda. Me encantan tus ojos marrones. Al sol se vuelven más claros y brillan un poco”. A su vez, elogia el aroma de su pareja y otras características de ella: “Tenés olor a budín todo el tiempo y me encanta. Tu sonrisa me hace sentir como si estuviera flotando. Tenés la nariz más linda y lo que más me gusta de vos es tu personalidad”.

El mensaje completo TikTok @_michelleboller

Sobre su relación, el hombre le confiesa: “Memoricé tu pedido de Starbucks y tu pedido de chipotle. Se que odiás este emoji (una carita llorando)”. Asimismo, continúa y le describe su altura. “Cada vez que pensás en tu mejor amiga, decís ‘jugo de pepinillo’ y amás molestarme, pero a mí secretamente me encanta”, se lee en el texto.

Luego del extenso mensaje en el que solo tiene palabras de cariño para la mujer, el hombre tira “la bomba” sin dar indicios de lo que se viene. El texto termina: “Pero no puedo salir con vos, porque no sos mi tipo”.

La publicación rápidamente se viralizó y superó los 117.000 vistas. Además, se llenó de comentarios de usuarios incrédulos. “Tendría mucha confusión en ese momento”, escribió una usuaria, mientras que otra persona respondió: “Eso es negación”. “¿Cuál es el sentido de escribir todo eso? Hizo eso solo para lastimarla”, aseguró otro tiktoker.

