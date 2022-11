No respeta las normas de tránsito porque gana más de 100.000 euros al mes: “Las multas las ven los pobres”

escuchar

Luke Desmaris, un inversor de 27 años, se viralizó dentro de TikTok por compartir un video en el cual asegura tener más de 100 multas acumuladas a lo largo del año ya que para él “la gente pobre ve una multa, yo veo un estacionamiento VIP”.

En una entrevista al periódico inglés The Sun, Demaris aseguró que pagó más de 8000 euros en multas, siempre por motivos relacionados a estacionar en lugares prohibidos. El inversionista afirmó que gana más de 100.000 euros al mes y es dueño de un BMW M4 valorado en unos 100.000 euros y que tiene una casa valuada en 1.7 millones de euros.

“Comencé a conseguir multas aquí y allá; como estoy en una buena situación, no importa. El dinero no importa”, confesó. Luego insistió en que solo lo hace para “ganar tiempo”, por lo que estaciona frente a shoppings, en lugares donde hay una línea amarilla que indica el área restringida. Aunque no todo parece ser como indica, ya que estuvo al frente de cuatro compañías que fracasaron y la casa en la que aseguraba vivir era alquilada. La única empresa en la que figura actualmente es TheAlertNation Limited, la cual fue fundada en 2018 y registró ganancias de hasta 7300 euros.

En su investigación, el diario británico descubrió que una de las direcciones comerciales registradas por Luke en la agencia gubernamental Companies House era, en realidad, el domicilio de una pareja de ancianos que nunca había escuchado hablar de él. “No tiene derecho a usar esta dirección y no puedo entender cómo se las ha arreglado para hacerlo. No tengo ni idea de quién es. Esto debe detenerse”, aseguró la dueña del lugar.

“Es simplemente una discrepancia. Es legítimo que la dirección se haya ingresado incorrectamente, está a metros de la dirección real. Fue un error genuino. Ocurren discrepancias y errores al escribir. Gracias por decírnoslo, podemos actualizar eso”, confirmó Czechowicz, socio del inversor. “Ofrecemos un servicio legítimo en línea que es un curso. Vender café a precio excesivo es más una estafa y le preocupa que yo venda un curso”, agregó. Sin embargo, se negaron a dar pruebas que validen su fortuna porque “no es necesario”, apuntó Desmaris, quien pese al reporte del medio británico, continúa alardeando sobre su casa, sus Rolex y su BMV M4.

El joven de 21 años que se convirtió en la estrella más seguida en TikTok en el mundo sin decir una sola palabra

Khabane Lame, mejor conocido como Khaby Lame, es senegalés y con apenas 21 años se convirtió en la estrella más grande en TikTok, con 150 millones de seguidores. Lame consiguió la fama con sus videos, en los que, sin decir una sola palabra, se burla de los complicados y a veces disparatados trucos presentados por otros influencers para resolver problemas cotidianos.

Lame comenzó a grabar videos para TikTok en marzo de 2020 y su incursión en la red social se produjo después de perder su trabajo en una fábrica en la ciudad de Chivasso (a 693 kilómetros al norte de Roma), debido a la pandemia de Covid-19. Desempleado y sin dinero, el joven debió regresar a casa de sus padres, pero en lugar de buscar un nuevo empleo como le pedían ellos, comenzó a grabar videos.

Los videos de Khaby Lame cuentan con millones de reproducciones (Video: TikTok @khaby.lame)

Uno de sus grandes éxitos fue el video de la banana, donde primero mostró como otro usuario le quitaba la piel a la fruta con un filoso cuchillo, mientras que él simplemente la tomó con sus manos y la peló. Después, señaló la fruta con la mano, haciendo un gesto, de: “Ya está”. A las pocas semanas ya tenía miles de seguidores y hoy es el rey de TikTok, superando a figuras archiconocidas como el oscarizado actor estadounidense Will Smith. “Mi cara y mis expresiones hacen reír a la gente”, declaró hace unos meses al diario The New York Times.

