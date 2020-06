Grace Meachim, una madre británica de tres hijos, se enteró de que estaba embarazada cuando estaba dando a luz a una beba Crédito: Shutterstock

Una madre de tres hijos, que no sabía que estaba embarazada, se sintió mal, fue al baño y tuvo a una beba de tres kilos completamente sana. Grace Meachim, de 32 años, vive con su familia en Littlehampton, West Sussex, Inglaterra y asegura que durante los meses del embarazo desconocido le siguió viniendo el período y continuó tomando pastillas anticonceptivas.

Grace y James Meachim, su esposo, habían decidido tener solo tres hijos. De hecho, él estaba en lista de espera para hacerse una vasectomía . Pero el futuro se modificó por completo cuando, de acuerdo al diario Metro , Grace se levantó muy temprano el 5 de diciembre de 2019 con un malestar generalizado. Se tomó un té y un paracetamol y, de pronto, tuvo la sensación de romper bolsa. Atónita frente a la situación gritó y corrió al baño donde terminó de perder todo el líquido amniótico.

"A los pocos segundos mis aguas se fueron. Fue surrealista. No tuve ningún dolor, ni tampoco me hinché, ni nada", contó Grace todavía asombrada en diálogo con el periódico británico The Mirror . "No sentí que estaba por dar a luz. Estuve embarazada tres veces y conozco bien las sensaciones" , agregó.

Grace y James Meachim solo querían tener tres hijos, pero la mañana del 5 de diciembre de 2019 les llegó un cuarto de sorpresa Crédito: Facebook James Meachim

Asustado por los gritos y sin entender lo que estaba sucediendo, el marido llamó a una ambulancia que llegó cuando el proceso había concluido. La mujer recibió a la niña en su casa. "Después del chorro de la bolsa, sentí una presión ahí abajo y ahí supe lo que pasaba. No lo entendía. Entré en shock. Solo recuerdo que en ese momento pensaba que, quizás, en realidad, estaba soñando. Pero no. Cuando vino James le grité que había algo que estaba viniendo", relató Grace que se dedica a las ventas.

Cuando el marido llamó a la ambulancia le dijo al operador: "Creo que va a tener un bebé, pero no está embarazada" . De inmediato, le pasó el teléfono a Tyler, el hijo de trece años de la pareja, y corrió al baño justo a tiempo para sujetar a la bebé . La ahora madre de cuatro hijos aseguró que "fue una situación muy extraña como salida de una película".

Una vez en el hospital y luego de ser revisadas, los médicos consideraron que las dos estaban totalmente sanas. The Mirror cuenta que Grace no paraba de pedirle perdón a su esposo por lo que había pasado pero que, a la vez, tampoco se sentía involucrada. " No tengo idea de cómo se escondió ahí. Nació perfecta y de tamaño normal. No sé qué pasó. Fue una sorpresa agradable, pero definitivamente no vamos a tener más niños ", sentenció la joven madre.

"Mi mamá pensó que estábamos haciéndole un chiste. Mi suegra primero nos felicitó como si todo hubiera sido normal y a los segundos de colgar el teléfono volvió a llamar para decirnos que estaba conmocionada. Cuando compartí la noticia en Facebook, mis amigos no podían creerlo. Un par de personas me escribieron diciendo que no sabía que estaba embarazada y les respondí que yo tampoco. Fue increíble".

Los otros tres hermanos decidieron que la pequeña se llame Sienna . "Son tan buenos con ella. Bailan y se ríen. Ahora estoy disfrutando este desafío", confesó la protagonista de la historia.