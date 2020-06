La conductora de Bake Off adelantó detalles de lo que será la gran final del certamen Crédito: Instagram

A dos semanas de convertirse en mamá por tercera vez, Paula Chaves contó cómo se prepara para la llegada de Filipa y habló de cómo será la final del reality que conduce, Bake Off Argentina: el gran pastelero . "Voy a parir la final al mismo tiempo que a Filipa", bromeó, vía Skype, en Cortá por Lozano .

En cuanto a cómo está viviendo su embarazo en cuarentena , advirtió: "Es un vaivén de emociones, pero si tengo que hacer un balance me sirvió para anidar tranquila y estar en casa conectada con los chicos. Aunque extraño mucho a mis abuelos, a mi mamá y a mi papá, pero la venimos llevando bien".

Sobre sus miedos de parir en épocas de pandemia, confesó: "Al principio me daba mucho miedo, calculaba que me iba a tocar el pico y no sabía cómo iba a ser. Pero la partera me dijo que está todo controlado el tema de la maternidad, así que por ese lado estoy tranquila. Siento que va a tener que salir así, no me queda otra".

Tras revelar que este es su "mejor embarazo", la modelo explicó los motivos. "No sé si es porque siento que capaz es la última vez que estoy embarazada o porque al poder estar en casa tranquila, tengo menos contracciones y dolores", señaló al tiempo que advirtió que esta es la vez que menos engordó.

"Suelo engordar mucho en los embarazos. Soy de comer mucho y de hecho toda la vida me decían que tenía que bajar de peso para ser modelo. Ya voy por los 27 kilos, aunque con Filipa engordé menos que con Oli que llegue a aumentar 40 kilos y con Balti 30. Igual lo importante es estar saludable", opinó quien tuvo mucho antojo de cerezas en este embarazo.

Fanática del colecho, Chaves aseguró que sus hijos aún siguen durmiendo en su cuarto. "Pedro me dice: 'no puedo creer tener una casa de tres pisos y dormir todos apilados'. La verdad que mucho no me importa, no me molesta que duerman con nosotros. Veremos cuando llegue la beba, todo va a cambiar porque seguramente va a llorar pero veremos cómo se da el minuto a minuto", lanzó.

Mientras contaba cómo será la logística con los niños durante el parto de Filipa, su marido Pedro Alfonso apareció en escena: "'¿Rompiste bolsa?' Avísenme que tengo el auto en marcha. Tenemos todo listo, estamos mentalizados ya", bromeó tras asegurar que estará en el parto como las dos veces anteriores.

"Pedro me va a acompañar y va a grabar todo. Salvo que termine tirado en el piso como la vez anterior, que la enfermera terminó atendiéndolo a él. Vamos a poner música. Canciones relajantes que me conectan para respirar y algunos temas de Ciro y de Benja Amadeo", reveló Paula al respecto.

Con el humor que lo caracteriza, el productor volvió a interrumpir y acotó: "Hay unos temas que dan un poco de miedo, medios espirituales, pero yo la acompaño si a ella le hace bien". Sin embargo, la pareja cambio las risas por la timidez cuando Tamara Petinatto indagó sobre la intimidad durante el embarazo.

"Es un poco íntima la pregunta. Están mis abuelos mirando", se sonrojó Chaves un tanto incómoda, aunque enseguida aclaró: "Este embarazo me pegó distinto pero venimos tranqui. Al principio me pegó bien, después fue tipo mesetita y ahora es como que lo necesitamos". Antes de abandonar el Skype, su marido volvió a bromear: "Hace dos meses que somos como hermanos y ahora como quiere que salga me usa a mí".

Minutos después, Chaves relató cómo están viviendo Olivia Y Baltazar el encierro y contó de que manera le explicaron a los niños la pandemia de Covid-19. "Pepe agarro una película infantil y la subtitulo explicándoles el coronavirus. Nunca más volvieron a preguntar. Por ahí Oli se levanta y dice que extraña a sus amigas y el colegio, pero ya lo naturalizaron", reveló.

Mientras asegura que están disfrutando esta etapa de estar en casa los cuatro juntos, expresó: "Yo odio madrugar, tener que levantarme temprano es algo que me pone de malhumor, así que estoy disfrutando este tiempo y poder dormir hasta las 10 de la mañana y más estando embarazada. Pedro tendría que estar de gira y yo estaría sola así que tratamos de mirarle el lado positivo a todo esto".

La conductora confesó que lo que más le cuesta es lidiar con las clases virtuales del colegio: "Me vuelvo loca un poco con las clases de Oli. La verdad que me cuesta un montón. Hay cosas que le interesan como matemáticas y otras no tanto. Trato de conectarla a todos los zoom porque valoro mucho el esfuerzo que están haciendo los docentes por dar las clases", indicó.

Por último, Chaves habló de la final de Bake Off, que será en tan solo dos semanas . "Este domingo hay una mega sorpresa que no puedo decir. Estas instancias finales se vienen con todo. Lo vemos con los chicos, sé que las familias lo están disfrutando mucho también. Se vienen programas muy emotivos. Son brillantes los cuatro pasteleros que quedan", concluyó sin decir quién es su favorito.