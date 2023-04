“No me trate así”: entró al cajero automático y filmó una hilarante secuencia

escuchar

“Máquina clasista”. Un video de TikTok se viralizó al instante al mostrar “la reacción” de un cajero automático de Santiago de Chile con un ciudadano que no poseía dinero en su cuenta. Los usuarios de la red social no pudieron evitar reírse ante la secuencia y, además, advirtieron que le sucede a prácticamente todo el mundo en el mismo lugar. “No me trate así”, señaló el autor de la publicación.

“Ya sé que tengo saldo cero, pero no me trate así”, expresó @gnzvlx, el usuario de TikTok que compartió la publicación viral y que en menos de dos semanas superó los cuatro millones y medio de reproducciones. Y agregó: “¡Qué falta de respeto!”.

Estaba sin saldo en la cuenta y mostró lo que le hizo el cajero automático con su tarjeta

En el clip, el joven introdujo su tarjeta de débito en la ranura correspondiente, pero la máquina devolvió el plástico al instante y, en lugar de como es habitual, lo expulsó a mayor velocidad y cayó al suelo. Los usuarios de la red social bromearon en cuanto a la actitud del cajero, al simular que la máquina lo haría de manera intencionada por no poseer dinero en la cuenta.

El video superó los cuatro millones y medio de reproducciones Captura de video

“El cajero: ‘Tome su tarjeta, pobre, y no me haga perder el tiempo’”, bromeó un usuario. “Dijo ‘¿para eso venís?’”, destacó otro. Un tercero, señaló: “Me da risa, porque siempre que paso, veo gente recogiendo sus tarjetas”. Además, tildaron al cajero de “máquina clasista”.

Advirtió que lo iban a robar y usó una peculiar estrategia

Un hombre se encontraba dentro de un cajero y, mientras hacía la operación, observó que había dos jóvenes fuera que aguardaban a que saliera. Rápidamente, advirtió que los dos individuos tenían intención de robarle, por lo que empleó una peculiar estrategia para librarse del escenario que parecía inevitable. La escena, que fue captada por las cámaras de seguridad de la máquina y el banco, se hizo viral en TikTok por el ingenio del protagonista.

El video se viralizó a través de TikTok, por medio del usuario @misterpitufo, en el que se vio a un hombre sacar una considerable cantidad de dinero del cajero automático y, acto seguido, mostró cómo dos jóvenes aguardaban a la salida del banco con visibles intenciones de robarle.

Ante sus sospechas, el protagonista del clip, que captaron las cámaras de seguridad del cajero, utilizó una inesperada estrategia. Así, advirtió que había un tacho de basura en el lugar y, sin pensarlo, colocó dentro sus pertenencias al simular que se desprendía de algún papel inservible. También dejó el dinero que sacó recién de la máquina.

El infalible truco de un hombre para no ser robado en el cajero

Una vez salió que del establecimiento, los dos hombres que aguardaban lo asaltaron y trataron de quitarle sus pertenencias. Pero, al registrarlo, solo pudieron quitarle la billetera y, sin revisarla, no notaron que estaba vacía por completo.

Instantes después, se observó por la misma cámara cómo el protagonista regresa al banco para poder recuperar sus cosas y el dinero que recién sacó del cajero automático. Una estrategia que sorprendió a los usuarios y que muchos aseguraron tomar nota para poder practicarla en caso de que sea necesario.

LA NACION