El cajero automático que logró un récord Guinness por un insólito motivo

El libro Guinness de los Récords, histórico registro de los datos más insólitos, tiene en su lista a un cajero automático por ser “el más alto del mundo”. La “premiada” cabina se encuentra a 4693 metros sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña entre China y Pakistán.

El Banco Nacional de Pakistán instaló la cabina en 2016 en el paso fronterizo de Khunjerab, en la provincia norteña de Gilgit-Baltistan. Además de ser el más alto, este cajero es bien singular: funciona con energía solar y eólica.

El cajero se encuentra a más de 4500 metros de altura y funciona gracias a energía solar

Según cuentan los representantes del banco, su instalación tardó alrededor de cuatro meses debido a que hubo que conseguir el mantenimiento adecuado y asegurar la recarga de la máquina con efectivo de manera regular, algo difícil ya que el banco más cercano se encuentra a 82 kilómetros de distancia.

Zahid Hussain, gerente de esa sucursal, en Sost, viaja regularmente al lugar, desafiando el clima extremo, los traicioneros pasos de montaña y los frecuentes deslizamientos de tierra para recargarlo y asegurarse de su buen funcionamiento. Según reveló, en un lapso de 15 días, se retiran entre cuatro y cinco millones de rupias (entre 18 mil y 22 mil dólares aproximante).

También tiene que lidiar con emergencias relacionadas con la conectividad satelital, el respaldo de energía solar y el retiro de tarjetas atascadas. “Una persona en tierra tarda aproximadamente unas dos horas y media en llegar al cajero y hacer las reparaciones”, explicó el hombre.

De hecho, algunos cuestionan la utilidad de un cajero automático en un lugar tan lejano. “A menudo nos olvidamos de las personas que vigilan nuestras fronteras las 24 horas del día, los siete días de la semana”, dijo Hussain.

“Puede que sean insignificantes en número, pero a menudo residen en el enorme parque y no tienen ningún otro medio para transferir sus salarios a sus seres queridos y familiares”. Hussain ha pasado gran parte de su vida en el parque, persiguiendo leopardos de las nieves o ayudando a científicos e investigadores a medir el derretimiento de los glaciares. A pesar de la naturaleza de alta presión, alto riesgo y gran altitud de su trabajo, dijo: “Me siento increíblemente honrado de ser parte de este cambio de este entorno de naturaleza exquisita”.

El viajero más experto del mundo

Y si de premios extraños se trata, imposible no recordar a James Asquith, quien a sus 24 años se transformó en la persona más joven en visitar todos los países soberanos del mundo, algo que ameritó su entrada al famoso catálogo Guinness Records.

Durante 15 años, tomó más de 2000 vuelos y probó todas las comodidades a bordo de ellos, en primer lugar, claro, la comida. Con toda esa trayectoria, sorprendió recientemente al revelar cuál compañía tiene los mejores menús.

“Me encanta la comida de los aviones, al prácticamente vivir a bordo de ellos, me acostumbré a ella por completo”, dijo en declaraciones consignadas por The Sun. El joven destacó que hay dos aerolíneas que, desde su punto de vista, son las que ofrecen la mejor calidad de productos. “Debo decir que los bistecs wagyu en las aerolíneas All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines han sido las mejores comidas de todas”, declaró.

El viajero se subió a más de 2000 aviones en los últimos 15 años @jamesasquith/Instagram

El tema de los alimentos a bordo siempre es muy debatido porque la opinión de decenas de viajeros en todo el mundo indican una conclusión general: la comida de avión no es buena.

La ciencia también ha hecho su aporte al tema, explicando que esto puede deberse a que el aire en las aeronaves es seco en extremo, lo que puede llegar a secar las fosas nasales y por consiguiente provocar que las papilas gustativas sean menos perceptivas a los sabores.

