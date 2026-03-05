Noche de las Hamburgueserías: uno por uno, todos los locales que participan

Este viernes 6 de marzo más de 200 locales ofrecerán combos completos con 50% de descuento en todo el territorio porteño; también habrá dos patios “hamburgueseros”
Buenos Aires se prepara para la Noche de las Hamburgueserías, un evento que permitirá a los amantes de este plato disfrutar de combos a mitad de precio en más de 200 locales repartidos por la ciudad. Impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, la jornada busca dinamizar la oferta gastronómica y brindar una experiencia accesible para recorrer diferentes barrios.
La cita es este viernes 6 de marzo, desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada local adherido. La propuesta incluirá, además de los restaurantes, dos patios al aire libre en Palermo y Chacarita, que ofrecerán un ambiente festivo con música, además de los descuentos.
Cómo comprar hamburguesas a mitad de precio
Acceder a los descuentos es sencillo. Cada local participante ofrecerá un menú elegido que incluye hamburguesa, guarnición y bebida a mitad de precio. La variedad del combo puede cambiar por marca o sucursal. Los pasos para disfrutar de la promoción son los siguientes:
Elegir un local adherido
Todos los locales que participan del evento se pueden encontrar en el mapa virtual oficial.
Consultar por el combo a mitad de precio
Al llegar al establecimiento elegido, se podrá ver cuál es el combo específico con el 50% de descuento que ofrece.
Pagar
Pedir el combo en promoción y abonar directamente en el lugar.
Todos los locales que participan de la Noche de las Hamburgueserías, uno por uno
La Noche de las Hamburgueserías contará con la participación de una amplia variedad de establecimientos, desde grandes cadenas hasta propuestas más boutique, lo que garantiza opciones para todos los gustos y en distintos puntos de la ciudad. A continuación, el listado completo de los locales y patios adheridos al evento:
- 24th Street Burger
- Angus Brother
- Antonio D
- Arredondo
- B-Moodie
- Benzo
- Big Pons
- Big Pons Av Corrientes
- Big Pons Belgrano
- Big Pons Boedo
- Big Pons Puerto Madero
- Bulebar Food & Drinks
- Burger Chazz
- Burger Couple - La chupeteria
- Burger Couple - La Mansión
- Burger Couple - Los 90’s
- Burger Couple La Tercera
- Burger Evolution
- Burger King - Abasto
- Burger King -P.Italia
- Burger King- Acoyte
- Burger King- Flores
- Burger King-Aeroparque
- Burger King-Almagro
- Burger King-Angel gallardo
- Burger King-Ayacucho
- Burger King-Bulnes
- Burger King-Caballito
- Burger King-Canning
- Burger King-cine
- Burger King-Cuenca
- Burger King-Dot
- Burger King-Facultad
- Burger King-Gavilan
- Burger King-Jose Hernandez
- Burger King-Liniers
- Burger King-Nazca
- Burger King-Obelisco
- Burger King-Once
- Burger King-Parque Brown
- Burger King-Paseo Alcorta
- Burger King-Peru
- Burger King-Peru
- Burger King-Quesada
- Burger King-Retiro
- Burger King-Villa Urquiza
- Burgertify
- Casa Temple
- Chopi’s burger
- D&R Burgers
- Dean & Dennys - Abasto
- Dean & Dennys - Barrio Norte
- Dean & Dennys - Belgrano
- Dean & Dennys - Belgrano R
- Dean & Dennys - Caballito
- Dean & Dennys - Corrientes
- Dean & Dennys - Devoto
- Dean & Dennys - Flores
- Dean & Dennys - Pacífico
- Dean & Dennys - Palermo
- Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
- Dean & Dennys - Recoleta
- Dean & Dennys - Shopping DOT
- DELTORO Burgers & pizza
- DIGGS
- Don Catto
- El Desembarco Boedo
- El Desembarco Microcentro
- El Desembarco Nuñez
- El Desembarco Pacifico
- El Desembarco Recoleta
- El Desembarco San Telmo
- El Desembarco Villa Urquiza
- El Ideal
- Estación Alberdi
- Fat Broder
- Frank’s Grill
- Frank’s Grill - Palermo
- HUEBURGERS
- Jay Hamburguesas
- Je Suis Lacan
- Jerome Palermo
- Jotti
- Kiddo
- Kiddo Palermo
- La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- La Choppería de Palermo
- LOBO BLANCO - Villa Urquiza
- Logs
- Louvre
- Mc Donald´s - TRU
- Mc Donald’s - AB1
- Mc Donald’s - AB2
- Mc Donald’s - CHE
- Mc Donald’s - CTN
- Mc Donald’s - DEN
- Mc Donald’s - DOT
- Mc Donald’s - SGC
- McDonald’s - ACO
- McDonald’s - AP1
- McDonald’s - AP2
- McDonald’s - AR2
- McDonald’s - AR4
- McDonald’s - AR5
- McDonald’s - AR7
- McDonald’s - AT1
- McDonald’s - BEL
- McDonald’s - BEU
- McDonald’s - CFL
- McDonald’s - CLH
- McDonald’s - CNG
- McDonald’s - COL
- McDonald’s - CPY
- McDonald’s - CYJ
- McDonald’s - CYM
- McDonald’s - DEV
- McDonald’s - EK2
- McDonald’s - ELC
- McDonald’s - FLO
- McDonald’s - FLA
- McDonald’s - FL2
- McDonald’s - FLS
- McDonald’s - LIM
- McDonald’s - MAD
- McDonald’s - MED
- McDonald’s - MTD
- McDonald’s - NUN
- McDonald’s - PBJ
- McDonald’s - PHY
- McDonald’s - PLS
- McDonald’s - PMJ
- McDonald’s - R10
- McDonald’s - RCV
- McDonald’s - SF2
- McDonald’s - SF3
- McDonald’s - SF5
- McDonald’s - SF6
- McDonald’s - SFC
- McDonald’s - SM1
- McDonald’s - WOC
- McDonald’s- Martin Garcia
- Mi Barrio Hamburguesería
- Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
- Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
- Mostaza-Abasto
- Mostaza-Acoyte
- Mostaza-Aeroparque
- Mostaza-Alto palermo
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av la plata
- Mostaza-Boedo
- Mostaza-Caballito
- Mostaza-Cabildo
- Mostaza-Cabildo 2
- Mostaza- Constituyentes
- Mostaza-Constitución
- Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
- Mostaza- corrientes y callao
- Mostaza-Devoto
- Mostaza-Diagonal
- Mostaza-dot
- Mostaza-Flores
- Mostaza-Florida 2
- Mostaza-GALERIAS PACIFICO
- Mostaza-Guemes
- Mostaza-Madero 2
- Mostaza-Mataderos
- Mostaza-Once
- Mostaza-parque chacabuco
- Mostaza-Parque brown
- Mostaza-Parque centenario
- Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
- Mostaza-Pompeya
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mostaza-Urquiza
- Mostaza-VELEZ
- Mostaza-Villa del parque
- Mostaza-Warnes
- Mostaza-abasto
- Mostaza-Constituyentes
- MostazaMadero 3
- Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
- Mostaza-Once
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mr. Tasty - Caballito
- Mr. Tasty - Florida
- PIBÄ Barrio Chino
- PIBÄ Cerviño
- PIBÄ Charcas
- PIBÄ DOHO
- PIBÄ HOUSE
- PIBÄ Juramento
- PIBÄ Recoleta
- PIBÄ Recova
- PIBÄ SOHO
- Puente Gran Bar
- Pérez-H
- Pérez-H - Microcentro
- Shivo’s
- Shivo’s Villa Crespo
- Teglia Cramer
- Temple - Monroe
- Temple - Palermo
- Temple Barrio Chino
- Temple Craft Madero
- Temple Craft Soho
- The Flour Store
- The Food Truck Store
- The Food Truck Store - Belgrano
- The Food Truck Store - Recoleta
- The Market Burger
- TRIXIE American Diner
- Urbano Cocina Americana
- Valentino
- Weiss Burger
- What The Burger
- Williamsburg Infanta
En el patio hamburguesero que habrá en el Planetario, se podrán encontrar puestos de What the Burger, Big Pons, Burger Couple y The Food Truck Store.
Por su parte, en el Parque Los Andes estarán presentes Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes y El Rincón de Pau.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
