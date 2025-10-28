Vuelve la Noche de las Heladerías: qué día es y a qué hora empieza

El helado es una de las pasiones argentinas y por eso tiene su lugar destacado dentro de la gastronomía local. Para celebrar su importancia, se realizará del 10 al 16 de noviembre la Semana del Helado Artesanal, donde se presentará un sabor inédito, shows en vivo y experiencias solidarias. Además, el jueves 13 de noviembre se realizará la 9° edición de La Noche de las Heladerías, con más de 500 locales adheridos de todo el país que ofrecerán la promoción de 2x1 en cuarto kilo.

El evento es organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”. Según explicaron los organizadores, la consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana “en un contexto cada vez más digital”.

El público se prepara para una de las noches más esperadas del año (Foto: AFADHYA)

Para conmemorar este postre, que es uno de los preferidos de Argentina, se ofrecerán experiencias en todo el país, promociones para el público y también habrá un costado solidario, ya que realizarán donaciones y acciones a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro.

El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas con la promoción de 2x1 en cuarto kilo. Participarán las heladerías más reconocidas de las distintas provincias y el mapa de locales se puede chequear en: www.lanochedelasheladerias.com.ar.

El nuevo sabor de este año

Cada año, AFADHYA presenta un nuevo sabor para sorprender a los clientes. En este caso, se trata de uno “frutal, súper fresco e innovador”, según definieron. Se llama Fruta D’ Oro, una combinación de mango y banana, a base de agua, con un toque cítrico de lima y sembrado con un granizado de chocolate blanco. La creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal realizada en Argentina, donde maestros y maestras del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.

El nuevo sabor de helado con que se van a encontrar los asistentes (Foto: AFADHYA)

“Cada año en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes. A lo largo de los últimos años los sorbetes frutales y mix de frutas fueron ganando popularidad por su impronta fresca y natural, dos características esenciales del Auténtico Helado Artesanal. Con Fruta D’Oro esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”, destacó el Presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, en un comunicado.

La Noche de las Heladerías se transformó en un clásico del país (Foto: AFADHYA)

Cuánto helado se consume en el país

Según los últimos datos proporcionados por AFADHYA, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta.

Los gustos en el kilo de helado más pedido por los argentinos incluyen sabores como: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho. “Esto refleja la combinación perfecta entre tradición y sabor artesanal”, aseguró Maccarrone.

El consumo de helado en el país supera los 7 kilos por persona al año (Foto: AFADHYA)

Una encuesta online realizada por AFADHYA, con la participación de socios de heladerías de todo el país, reveló el Top 10 de sabores más elegidos en 2025: