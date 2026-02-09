Cuál es el hotel que desapareció debajo de la arena en la costa argentina

Una investigación arqueológica localizó en la costa atlántica las ruinas de una estructura turística de 1889 que la naturaleza sepultó por completo. El hallazgo del documentalista Laureano Clavero y el arquitecto Pablo Grigera confirmó la ubicación del edificio pionero que los médanos borraron del mapa y desmitificó su leyenda.

¿Dónde se encuentran las ruinas del hotel que desapareció debajo de la arena?

El pueblo de Mar del Sud posee una historia de contrastes y proyectos audaces. La narrativa popular suele centrarse en el Boulevard Atlántico, pero existe un antecedente arquitectónico previo: el Hotel Mar del Sud. Esta construcción se levantó en 1889 en una zona de campos vírgenes y playas, específicamente en el área conocida hoy como El Remanso. El sitio se ubica a dos kilómetros de la única calle asfaltada de la localidad actual y del arroyo La Tigra.

El edificio contó con una sola planta y se emplazó a pocos metros de la orilla del mar y cerca de un arroyo hoy seco. Su diseño desafió las dificultades climáticas de la región, caracterizada por fuertes sudestadas, pero la estructura apenas operó un par de temporadas, hasta que la arena cubrió la obra por completo y la transformó en una montaña de escombros oculta bajo las dunas.

Los registros del urbanista Pedro Bovet de 1911 confirmaron la existencia del lugar y documentaron su lenta agonía frente al avance de la naturaleza. La falta de fijación de los médanos en aquella época selló el destino del inmueble.

Los registros de principios del siglo XX documentan la estructura aún visible antes de que la arena cubriera la totalidad de la planta Archivo

La investigación detrás del mito

La confirmación física del hotel surgió tras una exhaustiva búsqueda liderada por Clavero y Grigera, especialista en patrimonio. Ambos plasmaron su trabajo en el libro Hotel Mar del Sud, un misterio bajo la arena. Mientras que Clavero rastreó las ruinas en el territorio guiado por relatos de vecinos y el reflejo del sol en fragmentos de vidrio antiguo sobre la arena, Grigera aportó el respaldo de archivos históricos.

La investigación determinó saqueos en la edificación a mediados del siglo XX. Ladrillos, aberturas y materiales en buen estado marcharon del sitio hacia nuevas construcciones en el pueblo que se asentó dos kilómetros al sur.

El Hotel Mar del Sud en 1931, antes de quedar bajo la arena Archivo: MMPH

El documentalista detalla a LA NACION los hallazgos cromáticos que permitieron entender la estética original del edificio: “El hotel Mar del Sud está pintado de blanco en la recreación porque en el lugar encontré fragmentos de muros y revoques de color blanco. También encontramos pedazos de pared pintados de azul, pero ahí nuestra hipótesis es que sería el color de alguno de los interiores”.

Evidencia arqueológica y reconstrucción digital

El arqueólogo Daniel Schávelzon visitó el lugar y ratificó la correspondencia de los restos con el hotel mencionado históricamente por Bovet. El análisis de Schávelzon “habla de una construcción sólida y bien hecha aunque de materiales simples, en especial la cal de baja calidad”, según sostiene Pablo Grigera.

Clavero, junto al editor y fotógrafo español Sergio García, utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para recrear la fachada y el proceso de declive del hotel. Esta reconstrucción virtual permite al público visualizar la estructura sin invadir el sitio arqueológico, cuya ubicación exacta se preserva para evitar vandalismo.

La imagen generada por IA permite visualizar la estructura original y su ubicación exacta antes del colapso definitivo por el avance de la arena Clavero/García

Sobre el proceso de recuperación de objetos y la fidelidad de la imagen digital, Clavero explica: “Me basé en los hallazgos de campo pero también en los planos y en las fotos. En los años 40 era el divertimento de los chicos del pueblo ir a las ruinas del hotel y llevarse cosas de souvenir. Y en estos años he encontrado de todo: fragmentos de botellas de cerveza holandesa y de ginebra, hechas de gres; clavos, vajilla, cubertería y hasta fallebas de las ventanas”.

El investigador destaca la evolución tecnológica en su trabajo: “Ahora hay más precisión y las imágenes tienen mayor fidelidad” y añade sobre los detalles técnicos: “Incluso reconstruimos los andamios con los que se habría levantado el hotel. Y cuando recreamos su destrucción, el viento viene en la dirección que sopla realmente, del sudeste”.

Las causas del colapso y los enigmas

El fin del Hotel Mar del Sud respondió a factores ambientales y logísticos. A diferencia de Miramar, donde se plantaron pinos en 1923 para fijar los médanos, en esta zona la arena siguió su curso natural. Clavero resume la confluencia de factores que condenaron al proyecto: “El acceso difícil, el clima duro, la hipotética sequía del arroyo y el avance de la arena lo complicaron todo, fue una tormenta perfecta”.

Escombros que se encontraron del hotel Gentileza Pablo Grigera / Laureano Clavero

La investigación también reveló usos posteriores de la estructura antes de su entierro final. Clavero señala: “El Hotel Mar del Sud tuvo una segunda vida, eso se ve en las excavaciones y en el paper que publicó Schávelzon. Una antigua vecina, Irma Malmoria, me contó que alguna vez funcionó allí también la primera escuela primaria del pueblo, por muy poquito tiempo”.

A pesar de los avances, el sitio guarda interrogantes sin resolver. Clavero concluye con las incógnitas que aún persisten sobre la estructura subterránea: “Todavía quedan dos grandes enigmas: dónde estaba el horno para cocinar los ladrillos y qué había (y qué hay hoy) en el sótano del hotel Mar del Sud, si es que verdaderamente existió. ¿Está colapsado o permanece intacto? ¿Qué hay adentro? Eso me quita el sueño”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Facundo Di Genova.