Nueva variedad de cerveza: ¿conocés la NEIPA?

Hace rato que las India Pale Ale están entre nosotros. Hablamos de ese estilo extralupulado, amargo y aromático que, según la leyenda, nació en Inglaterra hace dos siglos como un modo de lograr que sus cervezas llegasen en buen estado a los solados británicos que ocupaban las colonias en la India. El gran auge de las IPA comenzó hace ya casi 30 años, con las famosas American IPA californianas, que sin dudas marcaron la agenda de las cervecerías mundiales, con sus lúpulos frutados y cítricos, contra los más resinosos y especiados del estilo inglés. En estas tres décadas muchos predijeron la muerte de este estilo, asegurando que era una simple moda que no iba a continuar. Y todos esos muchos se equivocaron.

No solo eso: las IPA se multiplicaron en el tiempo, dando vida a decenas de subestilos (como la Brut, la Black, la Imperial, las Doble y Triple, entre otras). Pero hoy la que está nuevamente cambiando el panorama es la New England IPA, la increíble respuesta de la costa este de los Estados Unidos a esa revolución que supo arrancar del otro lado del país. “Desde hace al menos un par de años, en todos los grandes concursos internacionales, las NEIPA (en ese término incluyo las Hazy y las Juicy IPA) tienen más muestras que la clásica American IPA. Es impresionante lo que está sucediendo. En Argentina siempre vamos un poco atrás, pero también se está notando”, afirma Hernán Castellani, productor cervecero a cargo de la marca Sir Hopper y autor del flamante libro La IPA no pasa de moda.

La NEIPA, en el camino intermedio entre las originales y maltosas IPA de Inglaterra y las potentes IPA de la ya considerada vieja escuela norteamericana.

Alcanza con entrar a cualquier cervecería artesanal para encontrar NEIPA en las pizarras y en las pintas: una cerveza de aspecto turbio, con mucho cuerpo y grandes cantidades de lúpulo aromático, pero que a la vez apuesta siempre al equilibrio y tomabilidad. Una suerte de camino intermedio entre las originales y maltosas IPA de Inglaterra y las potentes IPA de la ya considerada vieja escuela norteamericana.

La conquista del mundo

Nacidas en Vermont, las NEIPA bajaron por la costa noreste de los Estados Unidos hacia Massachusetts y Nueva York. De allí, conquistaron el mundo. “Cómo la costa este ganó la batalla por la IPA”, tituló hace un tiempo la influyente revista norteamericana Punch. Según Hernán Castellani, las diferencias entre las NEIPA y las IPA se pueden resumir en cuatro puntos claves: la levadura, la turbidez, el tipo de lúpulo y la base de maltas y cereales.

“Aquí, la levadura juega un rol protagónico, desarrollando ésteres aromáticos relacionados con frutas y cítricos, dejando además algunos azúcares complejos sin fermentar. Esto logra cervezas con más cuerpo y dulzor”, explica el especialista. “Los lúpulos utilizados también tienen perfiles frutados en lugar de los típicos resinosos y cítricos de las IPA de la vieja escuela. La base de maltas suma adjuntos, especialmente avena y trigo, que aportan suavidad y untuosidad. Y una diferencia visible es que son turbias, lo que genera percepciones en la boca más sedosas y robustas. Estos cuatro elementos se cruzan y se potencian”.

Lo importante es que una buena NEIPA es, por definición, una cerveza equilibrada. Tiene inmensas cantidades de lúpulo (llega incluso a triplicar las IPA del oeste), pero gracias a su untuosidad, cuerpo y dulzor, ese amargor pasa mucho más desapercibido, ganando en la tomabilidad, un aspecto clave de las cervezas contemporáneas. “Creo que el éxito de las NEIPA en el mundo viene por ese lado. Son cervezas que, cuando terminaste la primera, te dan ganas de abrir otra”, culmina Hernán.

Hoy, hay varias cervecerías en Argentina que se especializan en estos estilos lupulados, como la propia Sir Hopper de Castellani, también Strange Brewing, Itzel, Astor Birra y Juguetes Perdidos. Una buena idea: probar la flamante Habana y Segurola, una Triple NEIPA nacida en homenaje a Diego Maradona: 10 cervecerías unidas que utilizan 10 maltas y 10 lúpulos “para obtener una bomba nuclear de un 10% de alcohol”.

La IPA no pasa de moda

Tras agotar la primera tirada, Hernán Castellani está corrigiendo la nueva edición de La IPA no pasa de moda, el flamante libro presentado por India Ediciones que en 250 páginas resume el mundo de las cervezas lupuladas. IPA, NEIPA, India Pale Lagers, American, English, Brut, Imperial, Session y más subestilos, con recetas, procesos, técnicas, historias, tipos de lúpulo y muchos etcéteras, en un manual obligatorio para el productor craft. “Me costó amigarme con la NEIPA. Me convenció cuando me fui una semana a un tour birrero por cervecerías solo de este estilo, desde Nueva York pasando por Massachusetts hasta llegar a Vermont. Eso cambió mi percepción y, en consecuencia, mi amor por la NEIPA”, cuenta este especialista argentino en cervezas lupuladas.