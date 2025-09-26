Nutricionista revela cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo: “El corazón bombea más fácil”
Esta posición facilita la circulación de la sangre y reduce la presión sobre el hígado
- 2 minutos de lectura'
Dormir es una acción fundamental para el estado físico y mental de las personas, ya que la calidad del sueño afecta el funcionamiento del cerebro, el sistema inmunitario, la salud del corazón y, aunque no parezca, del metabolismo también.
Además, un proceso de reposo deficiente puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas y problemas cardíacos. En ese sentido, la Sociedad Española del Sueño recomienda entre siete y nueve horas diarias de descanso.
Sin embargo, la calidad de esta actividad fisiológica también depende de la posición que el ser humano adopte, ya que aquellos que duermen del lado izquierdo pueden obtener múltiples beneficios para la salud.
Para entender mejor el impacto que tiene esta postura en el bienestar de las personas, la nutricionista y farmacéutica Reme Navarro, conocida en redes sociales por su contenido de divulgación, compartió un video en su cuenta de TikTok.
De acuerdo con lo expresado por la profesional, esta posición resulta buena para el intestino, debido a que los alimentos transitan de forma más sencilla por el sistema digestivo, lo que evita el reflujo nocturno.
“Tu corazón bombea más fácilmente. Esto ocurre porque la vena principal, que transporta la sangre desde las extremidades inferiores, está en el lado derecho del cuerpo y dormir sobre el lado izquierdo reduce la presión”, comentó Navarro.
Esta postura es ideal para las mujeres embarazadas
Según la nutricionista, tratar de acomodar el cuerpo en esa dirección también ayuda a eliminar las toxinas de manera más eficiente, es decir que contribuye con el drenaje efectivo del sistema linfático.
“Para las mujeres embarazadas mejora la circulación sanguínea hacia la placenta y alivia la presión sobre órganos como el hígado y los riñones”, agregó la divulgadora en su publicación de TikTok.
Al final del clip, Navarro puntualizó que dormir del lado izquierdo puede parecer un cambio en la rutina sin importancia, pero realmente es un hábito que marca la diferencia.
Si bien esta postura cuenta con varios beneficios para la salud, se puede maximizar su impacto positivo incorporando almohadas ergonómicas, especialmente aquellas que están diseñadas para colocar entre las piernas o las que ayudan a mantener la columna alineada.
@remenavarro
¿Dormir de lado IZQUIERDO o DERECHO? 🧐 Aquí te cuento por qué deberías dormir de lado izquierdo esta noche: 🛌💤 Mejora la digestión: Gracias a la posición del estómago, tu cuerpo procesa mejor los alimentos. ❤️🩺 Cuida tu corazón: Facilita la circulación y reduce la presión sobre este órgano vital. 🧠Drena mejor el sistema linfático: Ayuda a eliminar toxinas más eficientemente. 🤰Ideal para embarazadas: Mejora el flujo de sangre al útero y al bebé. 💨Menos acidez: Disminuye el reflujo gástrico y mejora la calidad del sueño. ¡Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia! Esta noche… #LadoIzquierdo y a descansar como se debe 😜♬ sonido original - RemeNavarro Skincare&Nutrition
Otras noticias de Lifestyle
Ejercicio para los glúteos. Un neurocirujano pide a la gente que deje de hacer peso muerto en los gimnasios: los motivos
Las más tentadoras. 10 hamburguesas homenaje al “fast food” en combo por $12000
Casi un siglo de historia. El antiguo café notable, y pionero en el barrio, estrena terraza con un mural que homenajea a su vecino más famoso
- 1
Los científicos que detectan los susurros de la vaquita, el mamífero marino más amenazado del planeta
- 2
La canción de la contradicción: la trágica historia de una modelo franco-argentina que se convirtió en un éxito parisino de los 80
- 3
En fotos. El desfile de Carolina Herrera que convocó a Pampita y celebridades internacionales
- 4
Un entrenador canino reveló por qué no hay que hablarles como un bebé a los perros