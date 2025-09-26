Nutricionista revela cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo: “El corazón bombea más fácil”

Dormir es una acción fundamental para el estado físico y mental de las personas, ya que la calidad del sueño afecta el funcionamiento del cerebro, el sistema inmunitario, la salud del corazón y, aunque no parezca, del metabolismo también.

Además, un proceso de reposo deficiente puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas y problemas cardíacos. En ese sentido, la Sociedad Española del Sueño recomienda entre siete y nueve horas diarias de descanso.

Los expertos recomiendan entre 7 y 9 horas de sueño iStock

Sin embargo, la calidad de esta actividad fisiológica también depende de la posición que el ser humano adopte, ya que aquellos que duermen del lado izquierdo pueden obtener múltiples beneficios para la salud.

Para entender mejor el impacto que tiene esta postura en el bienestar de las personas, la nutricionista y farmacéutica Reme Navarro, conocida en redes sociales por su contenido de divulgación, compartió un video en su cuenta de TikTok.

La calidad del sueño impacta en el estado físico y mental de las personas iStock

De acuerdo con lo expresado por la profesional, esta posición resulta buena para el intestino, debido a que los alimentos transitan de forma más sencilla por el sistema digestivo, lo que evita el reflujo nocturno.

“Tu corazón bombea más fácilmente. Esto ocurre porque la vena principal, que transporta la sangre desde las extremidades inferiores, está en el lado derecho del cuerpo y dormir sobre el lado izquierdo reduce la presión”, comentó Navarro.

Esta postura es ideal para las mujeres embarazadas

Según la nutricionista, tratar de acomodar el cuerpo en esa dirección también ayuda a eliminar las toxinas de manera más eficiente, es decir que contribuye con el drenaje efectivo del sistema linfático.

“Para las mujeres embarazadas mejora la circulación sanguínea hacia la placenta y alivia la presión sobre órganos como el hígado y los riñones”, agregó la divulgadora en su publicación de TikTok.

Las almohadas ergonómicas pueden maximizar los beneficios iStock

Al final del clip, Navarro puntualizó que dormir del lado izquierdo puede parecer un cambio en la rutina sin importancia, pero realmente es un hábito que marca la diferencia.

Si bien esta postura cuenta con varios beneficios para la salud, se puede maximizar su impacto positivo incorporando almohadas ergonómicas, especialmente aquellas que están diseñadas para colocar entre las piernas o las que ayudan a mantener la columna alineada.