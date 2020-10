Olas fluorescentes: el espectacular fenómeno que captó un fotógrafo en Australia

Un fotógrafo logró registrar el extraño fenómeno que se produjo en una playa australiana, denominado bioluminiscencia: cuando las olas rompen en la costa, la espuma llega a verse en tonos fluorescentes

Un video filmado en Australia muestra una espectacular secuencia de olas rompiendo en tonos fluorescentes. Se trata de un fenómeno que ocurre por la noche llamado bioluminiscencia, y ahora fue registrado por un fotógrafo que logró increíbles imágenes en lo que consideró "una experiencia fuera de este mundo".

El video fue grabado el 22 de octubre a las 9 de la noche en Spikey Beach, Tasmania. La razón por la que la espuma del mar se ve brillante es efecto de la bioluminiscencia, que logra iluminar el mar nocturno. Fergus Gregory, un fotógrafo amateur, se encontraba a 10 minutos del lugar en ese preciso momento y decidió acercarse a retratar el curioso evento.

Gregory vive en Swansea, muy cerca de Spikey Beach. Según relató a LADBible, el hombre de 39 años vio el brillo a medida que se acercaba a la costa y le resultó impactante. Tanto fue así, que pasó tres horas y media contemplando el mar.

Los causantes del efecto visual son los dinoflagelados, organismos unicelulares

La explicación de las olas fluorescentes registradas en Australia

La explicación de esta escena extraordinaria tiene que ver con organismos unicelulares llamados dinoflagelados que brillan en azul cuando se agitan. "Realmente fue una experiencia fuera de este mundo", dijo Fergus. "Tan pronto como me detuve en el auto, pude ver el océano brillando. Verdaderamente es una experiencia mágica para ver con tus propios ojos. Las olas tenían solo un metro de altura pero emitían una luz muy brillante".

Además, el fotógrafo contó que había visto la bioluminiscencia antes. "Pero nunca me cansaré de ver cómo las olas azul eléctrico chocan contra la playa. Cuando escuché que estaba sucediendo, tuve que subirme al auto e ir a verlo".

Las olas fluorescentes se pudieron ver en Spikey Beach, Tasmania, Australia

De todos modos, la intensidad de la bioluminiscencia sorprendió al hombre. "Solo esperaba que todavía hubiera algo de brillo azul y ciertamente no me decepcionó cuando llegué. Incluso después de tres horas y media no quería irme", relató." Actualmente estoy entre trabajos, así que tuve tiempo para aventurarme y hacer más fotos, lo que funcionó bien esta noche".