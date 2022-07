Organiza tours, le pidieron un presupuesto para septiembre y por la crisis del dólar no lo puede dar: “Es imposible”

La crisis económica que atraviesa la Argentina genera una incertidumbre que impide hacer cualquier tipo de planificación en el mediano y el largo plazo, algo que afecta sensiblemente a la industria del turismo. Hugo Laricchia (@elangelGmendo) trabaja organizando tours privados por bodegas de vino en Mendoza, y en las últimas horas se volvió viral por un tuit que ejemplifica a la perfección el problema que vive su sector.

“Un brasileño quiere que le pase presupuesto ‘en pesos’ para 10 personas”, escribió en Twitter. Y agregó: “Cuatro días de bodegas con transporte, visitas y almuerzos incluidos a fines de septiembre”. Para graficar la situación, terminó el mensaje con una serie de emojis de risas. En diálogo con LA NACION, Hugo explicó que no tiene la posibilidad de saber cuál va a ser el costo del tour en esa fecha. “El tipo, sabiendo la situación, me pedía el presupuesto en pesos. Lo cual es imposible”, sostuvo.

"Un brasilero quiere que le pase presupuesto 'en pesos' para diez personas", contó Hugo en Twitter (Foto: Twitter @elangelGmendo)

“Yo trabajo en turismo privado, recibo extranjeros que vienen a visitar Mendoza y les organizo los tours por bodegas. Normalmente, esto lo hacemos en dólares, pasamos un presupuesto y vamos para adelante”, precisó. En el caso del turista brasileño, Laricchia sospecha que, al igual que le pasó con algunos argentinos, el pedido esconde un poco de picardía. “Un electricista que te va a hacer una obra en tu casa no te puede pasar un presupuesto de acá a una semana. No tengo idea cuánto van a cobrar los almuerzos las bodegas en septiembre, cuánto me va a costar el seguro de los vehículos, el precio del gasoil o el sueldo del chofer”, dijo.

Los altos niveles de inflación y el aumento del dólar blue de las últimas semanas, sumados a la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, generaron un contexto de duda que complica el trabajo de los agentes de turismo que brindan sus servicios a extranjeros. “Las bodegas cambian los precios mes a mes”, asegura Hugo. “Si yo quisiera pagar hoy 10 almuerzos en una bodega para septiembre, no me lo permiten. Ahora no hay salmón, por ejemplo, no saben ni siquiera si van a poder mantener el mismo menú”, comentó.

Hugo Laricchia en una bodega de Mendoza (Gentileza: Hugo Laricchia)

Para Laricchia, además de esta complicación hay otro factor que hace “quedar muy mal a la Argentina con los norteamericanos”. A través de su empresa de tours privados, Hugo trabaja a diario con turistas estadounidenses. “Les paso presupuesto en dólares y es su moneda, están acostumbrados, pero les tengo que explicar que lo tienen que traer en efectivo. Son señores de más de 50 años que hace 30 que no manejan efectivo”, explicó.

“Tenés hacerle entender a una persona que vive en un país normal y serio, y está acostumbrada a hacer transferencias bancarias, que no puede, que me tiene que traer efectivo. Y le explicás que si él compra un vino de 2500 pesos, le va a llegar en el resumen de su tarjeta de crédito 20 dólares, y que si lo paga en efectivo, lo puede pagar con un billete de US$10″, detalló Hugo.

Luego, el agente de turismo indicó que, a su vez, “le tenés que explicar que traiga billetes de 100, porque en la Argentina cinco billetes de 20 valen menos que uno de 100. Y cuando lograste que un norteamericano, que vive en un país normal, entienda ese delirio, le tenés que decir que traiga billetes con cabeza grande”. “Es muy difícil vender así”, se lamentó.

Hugo Laricchia organiza tours por bodegas de vino en Mendoza (Gentileza: Hugo Laricchia)

Las bodegas de Mendoza, con sus vinos de lujo y sus paisajes de postal, compiten con la región vitivinícola de Burdeos, en Francia, con la Toscana de Italia, y con Rioja, en España, explica Laricchia. “Un tipo que vive en Nueva York llama a un colega mío en Rioja y pregunta: ‘¿Cuánto es?’. Le dicen el precio, manda la plata por paypal y le emiten la factura. Yo le tengo que explicar que venga acá con dólares y, una vez que llegue acá, llevarlo a una cueva, que siempre da miedo, y cuando cambie los dólares va a salir con una bolsa de plata en billetes de 1000 y de 500 pesos. Los tengo que acompañar para que no le metan billetes falsos o lo empapelen de billetes de 100... acompleja todo”, se lamenta Hugo.

En este sentido, aclara que “más allá de que el tipo de cambio favorece la llegada de extranjeros, el caso del turismo de bodegas es de alta gama, por lo que la gente vendría igual y ha venido siempre con cualquier tipo de cambio”. Para cerrar Hugo reveló qué es lo que más desea él y sus colegas para poder desarrollarse de manera tranquila: “Nos gustaría que sea un país normal, donde el señor me pueda pagar por paypal y yo pueda transferirle a las bodegas y dedicarnos a nuestro trabajo, no tener que ser asesores financieros del delirio”, aseguró.