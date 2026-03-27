Para qué sirve colocar una taza con arroz en el baño

Es muy común encontrar diversos expertos en higiene en redes sociales con recomendaciones caseras para mantener la limpieza y el bienestar del hogar. En esta oportunidad, salió a la luz un truco con arroz para neutralizar los malos olores del baño, un espacio que debe ser sanitizado recurrentemente para evitar la proliferación de gérmenes y bacterias.

Para quienes están apremiados con el tiempo y no pueden estar pendientes de una limpieza profunda de manera diaria, los especialistas crearon este sencillo método casero para el que solo se necesita una taza o recipiente y un poco de arroz blanco.

Los beneficios de colocar una taza con arroz en el baño (Foto ilustrativa)

El paso a paso es extremadamente sencillo y el resultado muy efectivo: solo se debe llenar la taza con el arroz y colocarla al costado de la pileta o en algún espacio donde no esté en contacto directo con el agua; en cuestión de minutos comenzará a hacer su magia.

Un dato no menor sobre el arroz es que tiene la propiedad natural de absorber la humedad del ambiente. Es por eso que muchas personas lo emplean en espacios donde el vapor y el agua se acumulan, como es el caso del baño, principalmente después de una ducha con agua caliente. Por tal motivo, este truco casero tiene doble beneficio y a un costo muy bajo.

Los granos de arroz son claves para neutralizar olores Pixabay

Los malos olores tienden a aparecer en ambientes húmedos o poco ventilados. Es por eso que el arroz mantiene el espacio más seco y fresco, lo que lo vuelve la opción ideal para sumar a la rutina de limpieza. A este se le puede sumar unas gotas de aceites esenciales del aroma a elección, como vainilla, frutilla u otro, lo que le dará una fragancia extra al ambiente durante todo el día.