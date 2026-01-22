Los efectos de comer dos kiwis al día: puede ayudar a la salud cutánea, intestinal y cardiovascular

Es sabido que el consumo de frutas y vegetales trae beneficios para la salud del organismo y aporta vitaminas. Entre ellas destaca el kiwi, que es recomendado por los expertos en nutrición gracias a sus componentes. Una investigación reciente confirmó que el consumo de tan solo dos kiwis al día puede mejorar la producción de colágeno, garantizar el descanso nocturno y ayudar al sistema digestivo.

El consumo de esta fruta aporta 60 mg de vitamina C, lo cual fortalece el sistema inmunitario. Investigadores de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, realizaron un estudio para conocer el efecto de la vitamina C del kiwi en el cuerpo humano.

Los resultados indicaron que esta vitamina C llega a todas las capas de la piel y ayuda directamente a la renovación de la misma. The Times publicó un informe en el que un grupo de expertos señaló que esta fruta es una de las más completas y beneficiosas debido a la cantidad de antioxidantes y fibra que contiene.

Muchos de los beneficios del consumo de fruta para la salud están documentados. Freepik

Beneficios del kiwi

La Revista Dermatología Investigativa publicó un informe en el que explicó que la ingesta de kiwi ayuda a la epidermis externa y a la producción de colágeno. “Somos los primeros en demostrar que la vitamina C presente en la circulación sanguínea penetra en todas las capas de la piel y se asocia con una mejor función cutánea”, explicó Margreet Vissers, del Departamento de Patología y Medicina Molecular de la Universidad de Otago.

Otros beneficios del kiwi son el fortalecimiento de los vasos sanguíneos y la salud cardiovascular en general. Además, promueve la absorción de hierro y facilita la cicatrización de heridas.

La Universidad de Limerick, el Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Northumbria y el Instituto de Deportes de Irlanda, en Dublín, realizaron un estudio conjunto en el que analizaron la influencia del kiwi en la calidad del sueño.

El kiwi tiene efectos positivos conocidos en la digestión. Freepik

Los investigadores descubrieron que la fruta contiene serotonina, que ayuda a la melatonina, una hormona que regula el sueño. Además, contiene antioxidantes que reducen el estrés. Los científicos encontraron que consumir dos kiwis antes de dormir ayudó a que un grupo de atletas de élite tuviera una mejor calidad de sueño. Los datos del estudio fueron publicados en la revista Nutrients.

La ingesta regular de kiwi trae beneficios para la salud y el descanso de las personas. Incluso se relacionó su consumo con mejoras en el estado de ánimo de quienes lo incluyen en su dieta.

Por Silvia Contreras Rodelo