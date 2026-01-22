El truco definitivo para preparar huevos duros perfectos en la freidora de aire, según una reconocida chef

La freidora de aire se consolidó como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares por su manejo sencillo y su menor consumo energético en comparación con el horno convencional.

Su popularidad también se relaciona con la búsqueda de métodos de cocción más saludables y prácticos. En este contexto, una chef especializada compartió un procedimiento alternativo para preparar huevos duros sin necesidad de hervir agua, una opción pensada para cocinar varias unidades al mismo tiempo y controlar mejor el resultado final.

La cocinera Ana María, conocida en redes sociales como Recetas Ana, detalla que este método permite elaborar más de media docena de huevos en una sola tanda. El proceso comienza utilizando huevos a temperatura ambiente; en su ejemplo emplea ocho unidades.

Los huevos se colocan directamente en la cesta de la freidora y se programa el aparato a 160 grados centígrados durante diez minutos. Tras finalizar la cocción, se retiran con cuidado debido a la alta temperatura de la cesta y se dejan reposar hasta que alcancen una temperatura más manejable.

Cómo cocinar un huevo duro perfecto, sin que se dañe la cáscara (Fuente: Pexels)

Ajustes de cocción y recomendaciones

La especialista advierte que el enfriado a temperatura ambiente puede no ser suficiente para detener por completo la cocción interna. Por este motivo, recomienda pasarlos por agua fría o sumergirlos en un recipiente con agua fría, una práctica que ayuda a cortar el calor residual y facilita retirar la cáscara. En caso de dificultad al pelarlos, se sugiere golpear suavemente el huevo sobre una superficie lisa y hacerlo rodar entre las manos para desprender la cáscara con mayor facilidad.

El tiempo de cocción puede variar según el tamaño del huevo. Para huevos pequeños, el periodo recomendado es de ocho minutos, mientras que los medianos requieren alrededor de nueve. Además, Ana María señala que estos tiempos pueden modificarse si los huevos estaban fríos al colocarlos en la freidora, ya que la temperatura inicial influye en el resultado final.

Precauciones y posibles riesgos

Aunque no es frecuente, existe la posibilidad de que algún huevo se rompa dentro de la freidora. Este incidente suele estar relacionado con pequeñas fisuras previas en la cáscara, por lo que se aconseja revisarlos antes de iniciar la cocción.

Como medida preventiva adicional, se puede realizar un pequeño orificio en la parte más ancha del huevo con una aguja, lo que permite liberar la presión interna y reduce el riesgo de rotura durante el calentamiento.

Por María Camila Salas Valencia