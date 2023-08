escuchar

Gary Likener es considerado uno de los delanteros más importantes y famosos de la historia de Inglaterra. Durante el mundial de México 1986 anotó seis goles y se llevó el Balón de Plata por su desempeño, al igual que en 1991 con el de Bronce, pero lo cierto es que a la par de otros íconos del fútbol mundial del siglo pasado, el ahora comentarista de la BBC se sumó a la serie de homenajes y mensajes de cariño a Lionel Messi. Desde que el rosarino desembarcó en el club Inter Miami de Estados Unidos, la avalancha de elogios no para de crecer, en este marco, el exdeportista le dedicó uno vinculado a un momento histórico en su paso por los clubes europeos.

El recuerdo de Lionel Messi en el Barcelona que Gary Lineker compartió en sus redes (Fuente: Twitter/@CrewsMat10)

La llegada de Messi a Miami despertó el fanatismo del pueblo estadounidense, algo que sin dudas es una experiencia nueva para un país que poco a poco aumenta su inserción dentro de este deporte, que durante muchos años se vivió con un interés muy diferente al que despierta en América Latina y Europa. A medida que se sucedieron los partidos que enfrentó el delantero del Inter Miami, sus seguidores crecieron a lo largo y ancho del estado de la Florida y también esa conquista traspasó las fronteras.

Lineker, considerado una leyenda dentro de Inglaterra, se acopló a la inmensa cantidad de mensajes que conviven en las redes sociales en torno al crecimiento constante del rosarino en cada club que pisó y, para ello, el exfutbolista replicó un video que recuerda el año 2012 en que Messi anotó 91 goles en toda la temporada bajo la camiseta del Barcelona.

La publicación oficial reza: “Messi haciendo esto mientras anota 91 goles en un año calendario es incluso más loco que el récord de goles en sí”. En tanto, Lineker agregó: “¿Hubo alguna vez una duda de esto?”. Luego de su escrito, sumó el emoji de una cabra o goat en inglés, animal que se lo vincula directamente a los mejores de la historia y que lo posicionó al campeón del mundo como el único.

Lineker compartió en sus redes un video en el que recordó el récord de Lionel Messi en el Barcelona y lo postuló como el único GOAT

Tras ese recuerdo, que enumera algunos de los goles más gloriosos de Messi en el Barcelona, los seguidores de Gary expresaron sus opiniones en la sección de comentarios, en su mayoría todos fueron ingleses que alentaron y acompañaron el mensaje de Lineker.

El posteo de Gary Lineker sobre Lionel Messi (Fuente: Twitter/@@GaryLineker)

“El rey tiene toda la razón”; “En los tiempos en que la gente solo compara estadísticas, este tipo sobresalió en todos los clubes, siempre”; “Piensa en pases incisivos antes de anotar un gol. Dios sabe cómo hace tiempo para verlos bajo tanta presión”; “El único futbolista de la historia que ha superado tanto la prueba de la vista como las estadísticas” y “Absolutamente correcto Gary, nunca he visto un anotador de alto volumen y un mediocentro ofensivo al mismo tiempo”, fueron algunas de las apreciaciones ante el posteo de Lineker.

Esta no es la primera vez que Lineker se expresa en favor de Messi. Tras el final de la Copa del Mundo 2022, el exfutbolista inglés reconoció el trabajo del capitán del equipo albiceleste y posteó en su perfil de Instagram una fotografía del rosarino besando el trofeo. Allí, manifestó: “Ha sido un privilegio absoluto ver a Lionel durante casi dos décadas. Momento tras momento de fútbol hechizante, impresionantemente alegre. Es un regalo de los dioses del fútbol. Tan contento de que haya levantado el último premio en nuestro deporte. Gracias y felicidades, campeón”.

En tanto, recientemente en el segmento Box to box del portal Goal, el comentarista deportivo halagó a Messi y a Diego Armando Maradona, comentario que los ubicó como los máximos exponentes del fútbol mundial en la historia. “Es el mejor jugador que he tenido el placer de ver. Me ha dado una inmensa alegría durante dos décadas. Y simplemente hace cosas que los mortales comunes no pueden hacer”, sentenció sobre el oriundo de Rosario.