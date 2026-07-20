Paul Macaulay, podólogo: “Para caminar, evita zapatillas que se sientan como malvaviscos”

A pesar de que parecen la alternativa más cómoda, el podólogo Paul Macaulay advirtió que las zapatillas muy suaves, que parecen malvaviscos, son un riesgo para la salud de los pies, especialmente para personas que tienen el pie plano. Explicó que es fundamental elegir el calzado adecuado para evitar problemas.

Pie plano: por qué las zapatillas demasiado blandas pueden causar dolor

El podólogo Macaulay, con sede en Singapur, brinda diferentes consejos en su canal de YouTube para elegir las zapatillas adecuadas. Recientemente, se enfocó específicamente en aquellos que tienen pie plano, una condición que, dijo, es muy común, pero puede causar problemas como dolores en el arco, el tobillo y el dedo gordo del pie.

El especialista advirtió que el mercado está lleno de zapatillas con amortiguación muy suave que se sienten cómodas al probarlas. El riesgo es que pueden no ofrecer la estructura necesaria para los pies planos, por lo que, tras caminar durante el día, suelen ocasionar molestias. La recomendación del podólogo es buscar modelos de calzado que otorguen firmeza, rigidez y un contrafuerte de talón que no se comprima fácilmente.

Las características que debe tener una zapatilla para personas con pie plano

El podólogo Paul Macaulay pidió a las personas no dejarse llevar por el marketing ni por la comodidad inmediata que puede brindar una zapatilla suave. Su consejo, especialmente para quienes tienen pie plano, es priorizar calzado rígido que permita caminar más distancia sin sentir dolor y con un menor desgaste del calzado. Estos son los aspectos que deben observarse al elegir:

Suela extremadamente rígida y firme que proporcione estabilidad.

Una base ancha, ya que los pies planos suelen expandirse hacia los lados.

Un contrafuerte de talón muy firme.

Refuerzos de caucho en la parte interna para evitar que el pie colapse hacia adentro.

Elegir las zapatillas correctas evitará dolores y brindará mayor estabilidad Freepik

Pie plano: síntomas, causas y posibles efectos sobre la marcha

De manera general, una persona con pies planos no tiene un arco visible al estar de pie. De acuerdo con Cleveland Clinic, los arcos se forman durante la primera infancia, pero, si no se desarrollan o se pierden más adelante, las personas pueden presentar dolor y alteraciones en la marcha.

La importancia de los arcos de los pies radica en que desempeñan un papel importante en la mecánica de la marcha erguida, por ejemplo:

Actúan como resorte y amortiguador.

Almacenan y liberan energía mientras se camina.

Permiten que el pie se adapte a las superficies irregulares.

se adapte a las superficies irregulares. Protegen los nervios y vasos sanguíneos de las plantas de los pies.

El pie plano es un padecimiento común que puede ocasionar dolor al caminar Cleveland Clinic

Aunque no todas las personas con pie plano presentan problemas, el riesgo es que la falta de arcos plantares provoca que se ejerza demasiada presión sobre las partes inferiores del cuerpo, lo que ocasiona dolor en pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda baja.

A pesar de lo anterior, la mayoría puede vivir con pies planos sin presentar síntomas evidentes ni necesitar tratamiento. Aun así, se recomienda usar calzado adecuado para evitar problemas y dolor.