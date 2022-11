Se sentía mal y pensó que era por la resaca, pero le hiceron un estudio y el resultado lo devastó

escuchar

Año a año, las campañas de concientización y los profesionales de la salud hacen hincapié en lo esencial que es realizarse chequeos médicos para la detección temprana de las enfermedades, entre ellas el cáncer. Un joven influencer de Lancashire, Inglaterra, lo confirmó con su experiencia: desatendió los síntomas durante meses y, cuando se lo detectaron, se llevó una sorpresa que nunca imaginó.

Ryan Lloyd, reconocido por mostrar su extravagante estilo de vida en las redes sociales, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza en diciembre del 2018. Según consignó al medio The Sun, pensó que se trataba de una simple resaca porque la noche anterior se había excedido con el alcohol. “Había tomado tres pintas de cerveza. Como me sentía cada vez peor al paso de las horas, pensé que había tomado algún insecto”, explicó.

Ryan Lloyd se encontraba de vacaciones cuando fue a un bar del Reino Unido y al otro día notó que algo malo pasaba en su cuerpo jam Press/Ryan Lloyd

Si bien se preocupó, el joven -de 22 años en aquel entonces- continuó con su rutina durante unos meses, hasta que un día todo cambió y su estado físico se deterioró gravemente. “Decidí hacerme un estudio y nunca pensé en lo que me iban a decir”, recordó. En mayo de 2019, los médicos le informaron que tenía la enfermedad de Hodgkin en etapa cuatro, un tipo de cáncer de la sangre. La noticia lo devastó por completo.

“Los análisis de sangre revelaron que mi recuento de glóbulos blancos era alto y, después de que comencé a sufrir un dolor de espalda insoportable, una tomografía por emisión de positrones y biopsias revelaron el alcance de la afección”, detalló. Con ese desfavorable escenario, los profesionales de la salud le dijeron que el cáncer se había extendido en la médula ósea, la cadera, la columna vertebral, el cuello y el bazo.

“Inmediatamente pensé lo peor, pero estaba feliz de alguna manera porque finalmente supe por qué me sentía tan mal y que en realidad había una razón. Mi novia Jess también lo aceptó muy rápido. Los dos teníamos sospechas de que iba a ser cáncer, pero no nos lo dijimos. Saber que la primera señal provino de unos tragos inocentes fue realmente extraño, no había reaccionado así a la cerveza antes, pero ahora todo tiene sentido”, rememoró.

El segundo paso que emprendió, fue someterse a constantes tratamientos de quimioterapia en la unidad de Teenage Cancer Trust en el hospital Queen Elizabeth en Birmingham con el objetivo de combatir la enfermedad. “Los médicos y las enfermeras fueron excepcionales al explicarlo todo y me dijeron que me habían diagnosticado un cáncer que era muy tratable, así que me sentí mejor al respecto. El hecho de que también me trataran en una sala especializada para personas más jóvenes también calmó mis nervios”, señaló.

El joven, de 22 años en aquel entonces, fue diagnosticado con cáncer y tuvo que someterse a quimioterapia Jam Press/Ryan Lloyd

Luego de seis meses de tratamiento, los médicos le dijeron que sus glóbulos rojos no presentaban más irregularidades. Sin embargo, en noviembre del 2021 tuvo una nueva recaída. “Después de cuatro biopsias, la peor pesadilla se hizo realidad cuando volvió el cáncer, esta vez en el bazo y el cuello. Estaba programado para recibir más quimioterapia y un trasplante de células madre”.

Inmediatamente, lo trasladaron a una sala de internación, pero la pandemia por el Covid-19 no le permitió recibir visitas y eso lo desmotivó aún más: “Caí en una mala mentalidad. Pasé de ver a mi novia todos los días a no poder verla durante un mes, no podía ver a mis amigos, ir al gimnasio, colegas, cancelar mis vacaciones… Todas estas fueron partes importantes de mi vida y cosas que esperaba con ansias”.

Si bien se encontraba desanimado, reveló que el personal del Teenage Cáncer Trust lo trató de una manera cálida y familiar: “Debido a que me sentía terrible, comencé a darme cuenta de que el hospital era el mejor lugar para estar. Después de eso, las cosas empezaron a sentirse mejor, ya que sabía que estaría fuera pronto y eso me mantuvo en marcha”.

Finalmente, y tras una gran fuerza de voluntad, en julio de 2021 le dijeron que se había liberado del cáncer por segunda vez. A partir de ahí, se propuso un objetivo: casarse y formar una familia con Jess, su pareja desde 2015.

Ryan le propuso matrimonio a Jess y se casarán en el 2023 Jam Press/Ryan Lloyd

En simultáneo, ahora colabora en una asociación benéfica y recauda fondos en la empresa Omaze, los cuales son destinados al establecimiento donde se atendió. De esta manera, y a raíz de su propia experiencia, Lloyd envía el mensaje de que todos, a pesar de los obstáculos, podemos volver a salir adelante y cumplir con los objetivos que nos proponemos a diario.

LA NACION