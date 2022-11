Moda, fiestas y viajes: tiene 21 años y se transformó en influencer al mostrar su vida de lujo en Miami

escuchar

“¿Eres la Serena van der Woodsen real?”, le comentó hace poco una usuaria a la influencer Alix Earle, en referencia a la recordada protagonista de Gossip Girl, tan espléndida como glamorosa.

Es que Alix, quien tiene casi un millón de seguidores en TikTok y otros cientos de miles es Instagram, utiliza sus redes para compartir detalles de su “vida de millonaria”, según la describen muchos de sus seguidores.

La joven tiene apenas 21 años y todavía está en la universidad, pero muchas de sus actividades y gustos dan la sensación de que ya tiene la vida “solucionada”.

La mayoría de su contenido está dedicado a mostrar ideas para vestir de acuerdo a la ocasión, con tips de moda y una auténtica vida de lujo en Miami. “No puedo creer que algunas personas lleguen a vivir así, es como un sueño”, le comentó otra usuaria a uno de sus más recientes clips.

Una de las preguntas más recurrentes que recibe en los comentarios tiene que ver con la ocupación de sus padres, a lo que Alix alguna vez respondió: “Mi padre y sus hermanos tienen una compañía de asfalto en New Jersey”. La empresa, en efecto, se llama Earle y se ubica en Wall Township, está especializada en la construcción y pavimentación de carreteras. De hecho, ella trabaja en el área de marketing de la empresa.

Además, disfruta de su vida de influencer, con la que obtiene patrocinios por parte de las diversas marcas que promociona. En sus destacados de Instagram tiene sugerencias de compra para sus seguidoras, quienes suelen agradecerle sus tips y consejos.

Esta influencer no es la única que se ha vuelto popular por este motivo, de hecho es una tendencia cada vez más popular. Y buscada. “Gracias por compartir tu vida y hacernos sentir parte a todos los que no podemos pagar por algo así”, le comentó una usuaria, casi resumiendo gran parte de las razones detrás del fenómeno. “Disfruta de esta vida tanto como puedas. No tienes idea de lo especial y único que es este estilo de vida”, le escribió otra.

Alix Earle estudia Marketing y Comunicación en la Universidad de Miami, además es parte de una iniciativa para ayudar “a las estudiantes que buscan ropa profesional sin gastar una fortuna”. Con esta finalidad tiene una cuenta en Instagram donde, junto a otras compañeras, comparten ofertas de reconocidas marcas de moda.

La tendencia a exhibir una forma de vida lujosa en TikTok va en crecimiento, pero los especialistas han comenzado a preguntarse de qué manera la excesiva exposición a estos contenidos puede afectar la salud mental de los adolescentes. De acuerdo con datos del Pew Research Center, 6 de cada 10 personas en este grupo de edad utiliza la plataforma.

La preocupación está en la forma en la que el contenido de los influencers “aspiracionales” puede impactar en la vida de los jóvenes y en diversas problemáticas relacionadas a su salud mental.

“No va a deprimir a nadie de la noche a la mañana, pero las horas dedicadas a este consumo todos los días pueden tener un impacto grave en la salud mental”, opinó Marc Faddoul, codirector de la organización Tracking Exposed, en declaraciones para The Guardian.

