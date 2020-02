Peque Schwartzman. Tuvo a su amor en la tribuna del Lawn Tennis

A pura emoción en el palco familiar: Silvana (la mamá), Eugenia, Matías y Natalí (dos de los hermanos del tenista) celebran la victoria del Peque Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Está en el mejor momento de su carrera. Diego Schwartzman (27) escaló al puesto número 13 en el ranking ATP, luego de haber llegado a la semifinal del Argentina Open. Y el Peque no celebró solo, sino con su novia, Eugenia De Martino.

Desde noviembre de 2019 Diego aumentó el número de fans en su palco: ya no sólo lo alientan y acompañan en todos los partidos sus padres, Silvana y Ricardo, sino también la bella modelo de 21 años. Euge conquistó el corazón de uno de los últimos solteros de oro del tenis argentino, y no se pierde un partido de su chico. De absoluto bajo perfil -sólo comparte algunas fotos con el tenista en su Instagram-, la "elegida" del Peque está haciendo sus primeros pasos como actriz en la serie de Netflix Go, la fiesta inolvidable.

Euge vivió el encuentro con muchos nervios. Fue un partido que quedará para siempre en la memoria de su enamorado: salvó cuatro match points con una sola pierna, debido a un pequeño desgarro que sufrió dentro del court y que le impidió presentarse a jugar la semifinal del torneo. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Euge es modelo, tiene 21 años y está trabajando como actriz en Go, la serie de Netflix

Con botas texanas, little dress floreado y campera de jean, Eugenia alentó a su amor el Día de los Enamorados Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

El 14 de febrero, la pareja celebró el Día de los Enamorados en el Argentina Open, donde Diego jugaba los cuartos de final frente al uruguayo Pablo Cuevas, y logró una victoria que quedará para el recuerdo: salvó cuatro match points y ganó el partido en una sola pierna, debido a un pequeño desgarro. "Nunca sentí algo así, no soy de actuar", disparó el tenista, dolorido, al finalizar el partido. Desde la tribuna, lo ovacionaron sus padres, sus dos hermanos Matías y Natalí, y Eugenia, la nueva integrante del clan.

El Peque alcanzó el puesto número 13 del ranking ATP y se posicionó como el mejor tenista argentino Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

La gran Gabriela Sabatini fue la encargada de entregar el trofeo al campeón, el noruego Casper Ruud. En la foto, junto a Nadia Podoroska, la nueva promesa del tenis femenino de Argentina: está en el puesto número 173 de la WTA Fuente: HOLA - Crédito: S. Llamera/Argentina Open