Así vivió el Peque Schwartzman la final entre Alcaraz y Djokovic desde un asiento VIP en Australia

El extenista consiguió una ubicación privilegiada para ver el encuentro decisivo entre el español y el serbio; Alcaraz obtuvo su séptimo título en un Grand Slam

Carlos Alcaraz alzó el trofeo del Australian Open tras vencer, en la final, a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en tres horas y cuatro minutos de juego. De esta forma, el español, número 1 del mundo en el ranking de la ATP, se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open) con tan solo 22 años.

En un comienzo favorable para el serbio, Alcaraz no se dejó llevar por el ambiente, mejoró su juego y puso contra las cuerdas a Djokovic. La definición se dio en el cuarto set cuando el joven doblegó al experimentado y cerró el score con un 7-5.

Carlos Alcaraz campeón en Australian OpenAaron Favila - AP

Al ser un partido de mucha trascendencia en el circuito de la ATP, el público vibró con cada punto. Entre los presentes, se destacó la presencia de Diego “Peque” Schwartzman, quien desde muy temprano, palpitó la previa de la final y consiguió una ubicación privilegiada, al costado de la cancha principal, para observar el gran nivel de los dos tenistas.

De todo el contenido que subió a sus redes el argentino, sobresalieron dos videos de los dos finalistas concentrados en pleno partido, devolviendo la pelota de un lado al otro, mientras el grito ensordecedor del público se hacía sentir cuando culminaba cada punto.

Sin ningún tipo de favoritismo, Schwartzman, quien se retiró de la actividad profesional en el 2025, observó, en primera persona, cómo Alcaraz obtuvo su séptimo título de Grand Slam en su corta pero fructífera carrera: en su palmarés se encuentra el US Open 2022 y 2025, Roland Garros 2024 y 2025 y Wimbledon 2023 y 2024.

