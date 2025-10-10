Pequeños grandes gestos: 7 regalos para hacer sentir especial a mamá

En el Día de la Madre, los regalos son pequeñas experiencias pensadas para mimarla y sorprenderla. Desde sabores exclusivos hasta accesorios que combinan elegancia y practicidad, pasando por fragancias únicas y productos que invitan al autocuidado. De la mano de Club LA NACION, te presentamos una selección de opciones que combinan creatividad, calidad y detalles especiales, para que cada elección sea un gesto que la haga sentir única.

Class Life

La nueva temporada de Class Life ofrece opciones para un verano a puro estilo.

Sitio web: www.class-life.com

www.class-life.com Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días

25% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días El dato: la nueva colección de trajes de baño conjuga la mejor calidad de lycra con las últimas tendencias

Este Día de la Madre, es ideal un regalo que la conecte con el disfrute y el bienestar. Class Life, marca líder en diseño, fabricación y venta de trajes de baño, indumentaria deportiva y de tiempo libre, propone renovar su guardarropas con piezas pensadas para acompañarla todo el año. Un traje de baño nuevo para estrenar en el verano 2026 puede ser una gran idea.

Roses are Roses

No hay mamá que se resista a las fragancias de Roses are Roses.

Sitio web: www.rosesareroses.com

www.rosesareroses.com Beneficio: 20% los lunes y jueves

20% los lunes y jueves El dato: los sets son regalos perfectos, porque combinan velas y fragancias naturales con un diseño elegante

Roses are Roses, la marca de fragancias de Andrea Frigerio, nace de los recuerdos de su infancia entre jardines de rosas, azahares y tardes de té. Desde 2009, ofrece perfumes, aguas florales y aromas para el hogar elaborados con ingredientes naturales y delicados, como peonías, fresias, madera o pimienta roja. La marca también crea velas de soja biodegradables y ecofriendly, que combinan sus fragancias con un compromiso sustentable.

Amparo Mercado Gourmet

Los sabores más exclusivos del país están en Amparo, y pueden armar un regalo en formato delicatessen para mamás sibaritas.

Red social: www.instagram.com/amparomercadogourmet

www.instagram.com/amparomercadogourmet Beneficio: 25% los lunes y jueves

25% los lunes y jueves El dato: para el festejo de mamá se puede llevar sándwiches con ingredientes frescos preparados a diario

Amparo Mercado Gourmet, con ocho sucursales en distintos puntos de la ciudad, propone un recorrido por los sabores más exclusivos del país: aceites de oliva extra virgen, aceitunas sanjuaninas, vinos seleccionados, especias y productos de autor. Cada etiqueta y cada frasco cuentan una historia de origen, con el sello de pequeños productores y elaboraciones que privilegian la calidad sobre la escala. Es una propuesta perfecta para equipar a una mamá bon vivant.

María Rivolta

María Rivolta propone accesorios para acompañar todos los días.

Sitio web: www.mariarivolta.com

www.mariarivolta.com Beneficio: 20% en compra online y presencial los jueves y viernes hasta el 31.10

20% en compra y presencial los jueves y viernes hasta el 31.10 El dato: tienen envío gratis para compras superiores a $65.000 dentro de CABA y el Gran Buenos Aires

María Rivolta propone accesorios súper femeninos y delicados, pero a la vez aptos para todos los días. Piezas de acero con diseño contemporáneo, pensadas para acompañar cada momento: desde los aros y anillos más en tendencia hasta collares y pulseras que se vuelven amuletos personales.

Vasalissa Chocolatier

¿Y si este año el regalo es una cartera un poco más original?

Sitio web: www.vasalissa.com

www.vasalissa.com Beneficio: 15% los lunes

15% los lunes El dato: para completar la propuesta, la marca suma ice cream pops, alfajores y figuras de chocolate que hacen de cada regalo una experiencia dulce y memorable

Si hablamos de chocolate, Vasalissa es palabras mayores, y sus cajas de bombones y trufas se convierten en regalos irresistibles: desde presentaciones íntimas de uno o dos bombones hasta cajas de 50 o 60. Este año, para el Día de la Madre ofrecen propuestas que combinan elegancia y dulzura, con piezas como la Cartera Coco, elaborada en chocolate amargo y leche, y el Jardín de Flores, una caja con rosas rellenas de dulce de leche y praliné de avellanas.

Blind Fragrances

Los perfumes de Blind, una perfumería de autor, son sin género, veganos y cruelty free.

Fragancias audaces y originales, elaboradas con esencias premium y fórmulas cuidadosamente medidas, que ofrecen una experiencia olfativa única. Eso ofrece Blind, que rompe con la división binaria de género, invitando a explorar la propia identidad sin restricciones. Cada creación refleja un compromiso con la calidad y la ética: son veganas, cruelty free y artesanales. Disponibles en 10 y 50 ml, combinan notas florales y amaderadas para distintos gustos.

Unum

Un regalo de autocuidado puede ser una gran idea.

Sitio web: www.e-unum.com.ar

www.e-unum.com.ar Beneficio: 10% adicional en compra online todos los días hasta el 19.10

10% adicional en compra todos los días hasta el 19.10 El dato: los kits de luminosidad o los que incluyen un neceser son una excelente opción para regalar

Unum es una marca de skincare y bienestar minimalista y cálida en su estética, que se enfoca en el cuidado integral de la piel. A través de una filosofía que promueve la belleza consciente, ofrece productos dermocosméticos y suplementos dietarios. Su objetivo es fomentar el autocuidado y la prevención del envejecimiento prematuro.

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.