Perdió su frente en un accidente y mostró cómo se la reconstruyeron: “Es de cerámica”

Gráinne Kealy tenía 22 años cuando iba de acompañante en un automóvil que se trasladaba por una ruta nevada de Irlanda. En una fuerte maniobra, el auto derrapó sobre el hielo y chocó contra una pared.

En el momento del fuerte impacto, los pies de Gráinne estaban apoyados en el tablero, sobre la bolsa de aire. Esto hizo que sus rodillas se golpearan contra su rostro cuando la bolsa se abrió a una velocidad de 200 kilómetros por hora, rompiéndole casi todos los huesos de la cara.

En cuestión de minutos la trasladaron de urgencia al hospital donde la sometieron a una cirugía para detener un derrame cerebral llamado LCR (líquido cefalorraquídeo) y trabajar en sus fracturas faciales. Pero luego de una infección, los médicos se vieron obligados a extirparle la frente.

Así vivió Gráinne durante dos años hasta que los cirujanos del Hospital Beaumont lograron reconstruir su rostro colocándole una frente de cerámica. “Me veía… aterradora. Quiero decir, me faltaba una parte de la cara y podía tocar mi cerebro”, confesó al medio Ireland AM.

La joven no tuvo frente hasta que se la reemplazaron por una de cerámica. Fuente: Gráinne Kealy.

“Mi médico me amaba, porque nunca podrías tocar el cerebro de alguien que está vivo”, agregó. Sobre la creación de su nueva frente, dijo: “Es de cerámica. Fue hecha en Italia, ¡me gusta pensar que es de diseñador!”, bromeó. En conversación con LADbible en 2019, recordó: “Fue extraño. Lo sé, pero realmente no puedo recordar cómo era antes de tenerla. Desde que me la colocaron por primera vez, me sacaron grasa del estómago y me inyectaron ambos lados para rellenarla porque se podían ver los bordes”.

Gráinne, quien ha sido reconocida con dos premios por la Autoridad de Seguridad Vial por su dedicación a educar a los demás, dijo anteriormente que por su nueva frente tenía altibajos emocionales: “Por un lado, es genial saber que la gente no puede notar la diferencia pero, por otro lado, te molesta porque veo una diferencia a como era antes mi frente. En el momento en que me miro en el espejo me doy cuenta. Y la gente me dice, ‘oh, nunca lo sabrías’ y yo creo, ‘bueno, yo sí’”.

“Traten de recordar mantener los pies fuera del tablero, por favor. Da miedo cuántas personas todavía veo haciéndolo. Realmente no tiene idea de lo peligroso que puede ser. Por favor, no cometa el mismo error que yo”, relata la mujer que ahora tiene 38 años y será protagonista de un episodio de Crash Scene Investigates en donde retratarán su caso. Con relación a ese programa, Gráinne aseguró: “No quiero verlo. Eventualmente podría. Le pedí a algunos de mis amigos que lo vieran por mí y que me cuenten cómo quedó”.