El rapero TDott Woo fue asesinado a tiros: aseguran que “le llovieron balas” desde una camioneta

El joven rapero TDott Woo, de 22 años, fue asesinado a tiros en el barrio de Brooklyn de Nueva York, Estados Unidos, este jueves por la tarde, poco después de firmar un contrato discográfico. Según The New York Post, el artista y bailarín, cuyo verdadero nombre es Tahjay Dobson, recibió un tiro en la cabeza y la rodilla izquierda. Fue llevado al Centro Médico del Hospital Brookdale, pero no resistió a las heridas.

Según Daily News, los testigos dijeron a la policía que el asesino estaba dentro de una camioneta oscura. Hasta el momento no hay detenidos.

Horas antes de su muerte, TDott había llegado a un acuerdo con el sello discográfico Million Dollar Music, que incluso anunció la hazaña en un comunicado de prensa publicado en Instagram.

La discográfica lamentó la muerte del joven. “Es un honor seguir siendo su amigo hasta sus últimos momentos”, escribió. “Tu recuerdo siempre permanecerá con nosotros, sin importar a dónde vayamos y lo que hagamos”, agregaron con pesar. TDott bailó en el video del éxito de Pop Smoke de 2019, Welcome to the Party. También mostró sus movimientos en el clip de Fivio Foreign para “Big Drip”.

El destino de Tdoot Woo se suma al de muchos raperos asesinados en el ultimo tiempo. El 18 de enero, Wavy Navy Pooh, de 25 años, recibió un disparo mortal en Miami. En diciembre de 2021, Slim 400 fue asesinado en Compton, Los Ángeles. Era la segunda vez que sufría un tiroteo y la muerte le tocó apenas un día después de publicar un homenaje a su socio y colaborador, el famoso rapero Young Dolph, también asesinado en una panadería en Memphis, Tennessee.

Young Dolph murió luego de que le dispararan por la espalda. instagram

Según la policía Young recibió una lluvia de no menos de 50 balas en su camioneta. Slim 400 y Young Dolph, murieron con solo un mes de diferencia.