Estaba pasando la aspiradora y notó algo debajo de la alfombra: “Es una caja fuerte”

Luego de mudarse a su nuevo hogar, una mujer llamada Liz hizo un descubrimiento debajo de la alfombra que la sorprendió y no dudó en compartirlo en su cuenta de TikTok.

Se trata de una caja fuerte secreta, que según sus cálculos estaba ahí desde hacía, por lo menos 20 años. “Compré una casa en noviembre y encontré una caja fuerte escondida en el piso. La casa fue construida a finales de los años 70″, explica en el video que ya acumula más de 6.9 millones de visualizaciones, donde se la puede ver abriendo un pequeño trozo de alfombra para revelar una tapa de metal. Acto seguido, muestra cómo la levanta para poder develar la caja fuerte compacta de color crema con un dial giratorio hacia arriba.

Descubrió una caja fuerte debajo de la alfombra de su casa

En la esquina del artefacto se puede observar el nombre de la empresa junto con un número de teléfono y una dirección. “Me di cuenta cuando estaba pasando la aspiradora y vi que un costado de la alfombra estaba roto”, relató Liz después de que el primer video se volviera viral. “Así que pasé la aspiradora por allí, luego levanté esa parte y encontré la caja fuerte”, continuó.

Muchos espectadores tenían curiosidad por saber qué se podía almacenar dentro de la caja fuerte, por lo que le sugirieron a Liz que la abriera. “¿Por qué no estás rastreando a los propietarios anteriores y simplemente les preguntás?”, sugirió una joven. Otro propuso algo más drástico: “¿Y si usás dinamita o nitroglicerina?”. Dando a entender que tenía experiencia, otro usuario opinó: “Las cuñas en la unión donde están las bisagras. Luego, la palanca. O saque el dial manual y use un punzón para quitar la cerradura interna”.

En su video de actualización, llamó al experto en seguridad para abrirla. Lamentablemente, la misteriosa caja fuerte no tenía nada dentro. “¿Eso es todo? ¡Está vacío! Oh no, está bien”, exclamó apenada la mujer que igualmente le dijo a sus seguidores que la iba a utilizar y “llenarla de extraños tesoros para que el futuro propietario de esta casa los encuentre”.