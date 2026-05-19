Mostró la rutina de entrenamiento que armó para sus abuelos y se volvió viral: “¿Estamos listos?”

“Acompáñenme a entrenar a mis abuelos”, dijo Mica Salemi en un video que publicó en sus redes sociales y que no tardó en volverse viral. Decidió usar su título de profesora de educación física para ayudar a sus abuelos, Omar y Juan, a estar sanos y en forma y les preparó una rutina de entrenamiento personalizada en el patio de su casa. Mostró en detalle los ejercicios que eligió, cómo los guió y acompañó en el proceso, y los usuarios quedaron profundamente conmovidos con su iniciativa, con la buena predisposición de ellos y por el gran momento que compartieron juntos.

La joven llegó a la casa de sus abuelos con todo su equipo para pasar un día de entrenamiento y diversión. “¿Estamos listos? ¡Vamos a entrenar, dale!”, les dijo a sus dos abuelos que estaban sentados en la cocina. Ellos se mostraron entusiasmados, comprometidos y dispuestos a hacer lo que su nieta les propusiera. “Arriba eso”, gritó Omar. La rutina que armó en el patio inició con un trabajo de brazos. Luego incorporó dos sillas para que pudieran pararse y sentarse varias veces y también usarlas de soporte para levantar las piernas. Ambos siguieron todas las indicaciones al pie de la letra.

Omar y Juan, listos para entrenar con su nieta (Foto: Captura de video / Instagram @micasalemi.pf)

“Hasta ahora, la primera parte, 10 puntos”, los felicitó. “Ahora viene la parte más difícil”, dijo Juan a lo bajo, pero más allá del esfuerzo y el cansancio, ambos mantuvieron siempre las sonrisas y aseguraron estar bien y dispuestos a seguir con el entrenamiento.

Una profesora de educación física compartió su día de entrenamiento junto a sus abuelos (Foto: Captura de video / Instagram @micasalemi.pf)

“Una tarde entrenando con mis abuelos, Oscar y Juan. Se movieron, disfrutaron y nos reímos un rato juntos. Objetivo cumplido para mí”, expresó la profesora de educación física en el posteo que hizo en Instagram. “Aprovecho este video para recordarles que el movimiento y la actividad física son fundamentales en todas las edades. Nos ayudan a mantener la fuerza, el equilibrio, la movilidad y, sobre todo, las ganas de disfrutar cada día. No importa la edad, lo importante es seguir moviéndose”, sentenció.

Micaela es profesora de educación física y compartió en sus redes la rutina que armó para entrenar con sus abuelos (Foto: Captura de video / Instagram @micasalemi.pf)

El video no tardó en viralizarse. En Instagram tuvo 266.000 reproducciones y en TikTok casi 650.000. Los usuarios la felicitaron por la buena iniciativa que tuvo no solo para ayudarlos a sentirse bien físicamente, sino también para compartir un momento tan grato con ellos. “Qué lindo es ver nietos que se preocupan por el bienestar de sus abuelos. Esto es tiempo de calidad”; “Les estás regalando años de vida”; “Uno entrenó en camisa. Qué tipazos, amé”; “Tu video me hizo tan feliz”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en las publicaciones.

A partir de las repercusiones, Salemi, que según sus redes sociales se dedica a armar rutinas personalizadas a distancia, compartió la segunda parte del entrenamiento. “Acá tenemos dos pesas que van a simular ser una bolsa del supermercado. Me agacho, doblo las rodillas, las agarro y me paro. Voy a caminar y las voy a dejar en el cono”, les explicó. “Vas a parecer Ricardo Fort”, le dijo el abuelo Juan a Omar.

Es profesora de eduación física y armó una rutina para que sus abuelos pudieran ejercitarse

Cuando estuvo listo, Omar realizó el circuito, que incluyó caminar con algunos obstáculos, trabajar la coordinación, levantar algo de peso y hasta unos pasos de baile. Una vez que lo completó, se sentó en una de las sillas y le pasó la posta a Juan, quien también cumplió con el objetivo. “Increíble, ¡muy bien!”, celebró su nieta, orgullosa.

La joven incluyó ejercicios para trabajar la movilidad, la fuerza, el equilibrio y la coordinación (Foto: Captura de video / Instagram @micasalemi.pf)

“Hicimos un circuito funcional adaptado a movimientos de la vida cotidiana: fuerza, coordinación y equilibrio aplicados a acciones simples del día a día. Todo pensado para ayudarlos a mantener autonomía y seguridad en sus actividades cotidianas”, expresó Salemi y ya anticipó que próximamente compartirá la tercera parte del entrenamiento que, según adelantó, incluyó juegos y una merienda.