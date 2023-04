Pidió la cuenta en un bar y encontró un mensaje repudiable en el ticket: “Nunca me sentí tan discriminada”

escuchar

Un reconocido bar de México se encuentra en la mira de los ciudadanos por cuenta de una denuncia realizada por una clienta en las redes sociales. La mujer, quien fue identificada como Rox Gallegos, acusó al establecimiento de “gordoodio”.

Gallegos, quien compartió su experiencia a través de Facebook, relató que el día 7 de abril acudió a La Mexa, un bar muy concurrido en Morelos, estado de México. Comió con una amiga en el bar, pagó y, días después, se encontró con la factura en el bolso.

Aunque en su momento no vio el detalle del recibo, cuando lo miró después notó que en la sección de “Mesa” estaba escrita la etiqueta “Gordangro’”.

El detalle del ticket que causó indignación Facebook

Debajo de ella, reposaba el nombre del mesero: Daniel Reyes. Tras hacer este descubrimiento, decidió compartir su caso en redes sociales y contar cómo se sintió con lo que, para ella, es un comentario malintencionado.

“Nunca me había sentido tan discriminada como hoy, ¡la verdad es que no sé si hablan de mi amiga o de mi! Pero, aun así, ¡se pasan!, no sabía que en ese lugar existía gente gordofóbica”, escribió la mujer en la publicación.

Gallegos se arrepintió de haber dejado propina en el establecimiento y, acto seguido, señaló que quienes no lo hacían eran tildados de “gente pioja” (referido a algo de mala calidad).

”Hablan de los clientes y se refieren a ellos como ‘gente pioja’ por no dejar propina, aunque no es obligatoria por ley, según tengo entendido. En fin”, continuó diciendo la mujer. Hacia el final del mensaje, hizo un llamado a no discriminar ni etiquetar a las personas por su físico, condición o incluso su orientación sexual. “¡Siempre lo he dicho!”, señaló.

Como si fuera poco, también etiquetó en su publicación a Arturo Guillermo Betancourt Campa, un trabajador de La Mexa. La mujer se dirigió a él y le sugirió tener “tener un mayor control y organización del bar”, para así no “recurrir a este tipo de ‘etiquetas’ malintencionadas”.

El lugar donde se produjo el penoso hecho Facebook

Por último, Gallegos instó a los clientes del establecimiento a revisar sus facturas. “Hoy fui yo, ¿ustedes ya chequearon sus tickets también?”, concluyó.

En las redes sociales, algunos usuarios lamentaron la experiencia de la joven y la alentaron a interponer una denuncia o, al menos, a compartir su caso con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, cuya misión principal es velar por la promoción y protección de los derechos humanos en el territorio.

”Lamentable situación. Al mesero Daniel Reyes, a quien se le hizo fácil y hasta gracioso, lo invito a que reflexione un poquito porque lo que para unos es un simple chiste, créame que para otros no”, sentenció una usuaria.

El Tiempo (Colombia)