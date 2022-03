Pidió pizzas por delivery, le llegaron con una porción menos y el local le dio una insólita explicación

Un usuario de Twitter contó que pidió una pizza a domicilio en un restaurante muy conocido de Rosario, pero al llegar la comida se percató de que las porciones estaban incompletas. Después de hacer el reclamo, en el establecimiento le dieron una excusa inesperada que no dudó en contar en la red social. Al ver la repercusión del tuit y la reseña que le hizo en Google al comercio, los dueños le pidieron disculpas a su cliente.

El damnificado se llama Sergio Hendrix, quien publicó las fotografías del estado en el que había llegado la pizza a su casa. “Nos llegó el pedido así: una porción menos en cada caja”, escribió el hombre en el posteo que acompañó con las imágenes de la orden que había hecho.

Tras ver esta situación, Hendrix no tuvo otra alternativa que quejarse por la situación incómoda que estaban viviendo. “¡Reclamamos y la telefonista nos dijo que tal vez las porciones restantes se las comió el cadete!”, reveló atónito por la increíble respuesta que recibió del restaurante. Seguido y, en tono sarcástico, agregó el hashtag #RosarioNoLoEntenderías.

El usuario de Twitter contó el disgusto que pasó tras ver el estado del pedido Twitter

Los internautas se solidarizaron con Hendrix por lo que estaba pasando y comenzaron a reclamar al establecimiento un resarcimiento por el disgusto que se había llevado su cliente. “Denunciá ante la Defensoría del consumidor. Más allá del chiste, no corresponde. En un país serio te devuelven la plata y te envían otro pedido. Hace rato que no uso las aplicaciones para pedidos. Un desastre todo”, comentó una usuaria.

Hubo otros que contaron que, si bien les había pasado que llegaban las pizzas “desparramadas”, nunca sufrieron una situación similar en la que faltaran porciones. “Se fueron al caraj… resarcimiento para el señor”; “Por lo menos dejó las aceitunas”; “Si me pasa a mí lo busco por todo el continente”; “Yo creo que ahí deja en visto que no comen, sino cuando termina la jornada laboral. No digo que en todos suceda igual, pero ¿me vas a decir que te vas a comer una porción de cada caja? Se tomó el tiempo hasta de comérselas. No deja de sorprender”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

El estado en el que habrían llegado las pizzas Twitter

Sin embargo, la repercusión que tuvo su queja, aparentemente, habría tenido un resultado favorable, ya que después contó que le habían hecho un ofrecimiento para compensarlo por el disgusto. “Final feliz. Luego de una reseña en Google hoy se comunicó la dueña pidiéndonos disculpas. Nos propusieron ir al local a consumir sin cargo o enviarnos a domicilio sin cargo un pedido similar. Las buenas cosas también hay que remarcarlas. Gracias redes sociales”, contó.

El cliente contó que la historia tuvo un "final feliz" Twitter

Horas más tarde, compartió la feliz noticia. “Y llegó el pedido: dos cajas de Carlitos de pollo. ¡Riquísimos! Fin de la historia”, cerró.