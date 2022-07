Renovaron la casa equivocada por un insólito motivo y la reacción de la dueña los dejó sin palabras

En las redes sociales existen diversas situaciones que pueden caratular a tu contenido como viral. Es que detrás de cada pantalla existen historias de vida, momentos emocionantes y ejemplares y porque no, alguna situación fuera de contexto, un ítem que está a la orden del día y atrapa a los seguidores de las plataformas digitales. Al existir una gran masa de personas conectadas, los hechos se empiezan a dar en simultáneo y está en uno agudizar la mirada en contenidos realmente llamativos.

El caso de Chloe Fountain, una mujer que vive en Reino Unido, se convirtió en una tendencia en las últimas horas por la curiosidad de la escena. Al adentrarse en las adyacencias a su hogar, percibió un ruido adentro de su domicilio que le llamó poderosamente la atención.

Con este panorama y un poco de temor, abrió la puerta de su casa para saber de qué se trataba. Para su sorpresa, encontró a varios obreros adentro de su cocina, quienes decidieron, de manera unilateral, ingresar a su propiedad y comenzar con obras de refacción, un hecho que estaba completamente fuera de los planes de la mujer y la tomó desprevenida. Inmediatamente, sacó su celular para registrar el momento y subió el contenido a su cuenta de TikTok.

Con un poco de humor, pero sin entender del todo lo que ocurría, quiso saber por qué, sin previo aviso ni consentimiento, los hombres estaban allí.

Constructores llegaron a la ‘casa equivocada’ y renovaron la cocina de un extraño

En un registro fílmico que llegó a las 7 millones de visualizaciones y a los 700 mil likes, Chloe mostró el preciso instante en que tres personas tomaron posesión de su cocina. “Te equivocaste de casa”, gritó en medio del ruido constante de los artefactos de los constructores, que hicieron caso omiso a la petición.

“Uno de los muchachos ahora está hablando con su jefe. Supongo que ahora tengo granito en mi cocina”, continuó la protagonista en el relato de la historia. Sin dudas salió beneficiada por esta acción intempestiva. Al finalizar, detalló que los arreglos tuvieron un costo económico, al cual accedió gustosa por el cambio de imagen que tuvo su hogar: “Me dieron una factura, no les voy a mostrar y la pagué. ¡Me encanta, gracias! Me encantan los errores”.

La mesada de la cocina, una de las transformaciones que más polémica generó en las redes Foto: @chloewaterz

Las repercusiones del caso no tardaron en llegar y la pusieron en el foco de la escena a Chloe, quien aseguró que, anteriormente, su mesada era de madera. “Pusieron granito en mi cocina. Entonces, donde vivo, todas tienen exactamente el mismo diseño”, manifestó en declaraciones al medio Daily Star.

Dentro de la amplia nómina de interacciones, los followers tomaron con pinzas el relato del video y dudaron de la credibilidad del mismo. “El único error fue pensar que la gente creería esto”; ¿Por qué tienes que pagar por ello si es su error?”; “Qué suerte que las encimeras encajen tan perfectamente; y “En el momento en que dijiste que pagaste, supe que era un montaje”, fueron los comentarios más destacados del posteo, los cuales pusieron bajo la lupa la credibilidad del contenido.