Pionero. De joven vendía vino en damajuanas y ahora es uno de los bodegueros más importantes de su pueblo

Osvaldo “Palo” Domingo nació en Cafayate hace 89 años, cuando los Valles Valchaquíes eran una vuelta remota de la ciudad de Salta. Estudió en La Plata, pero antes de concluir su carrera volvió a su ciudad natal. Es un emprendedor en su tierra y comenzó vendiendo damajuanas. Creó una bodega de vino: Domingo Hermanos. Más tarde una fábrica de queso: Cabras de Cafayate. Ahora las dos empresas producen de manera innovadoramente sustentable: con el desecho de las cabras se abonan las vides y con el desecho de las uvas se alimentan las cabras.

Domingo no sólo es conocido en Cafayate por el vino y el queso. Fue tres veces intendentes. Y fue senador. No cobra jubilación de privilegio. Y elige vivir como empresario retirado a la actividad privada.

A los 89 años, el hombre que puso una capilla en honor a Santa Teresita del Niño Jesús en el cerro para proteger de las tormentas a las vides es toda una institución en Cafayate. Es el nombre de una marca registrada.

La bodega Domingo Hermanos produce tres millones de litros de vino por año

“A mi me tocó vivir en épocas de pobreza con mi familia de origen”, relata Osvaldo “Palo” Domingo que aún conserva el hábito de madrugar y mascar hoja de coca propia de las tierras altas. Pese a las limitaciones y con esfuerzo Domingo estudió veterinaria en La Plata. Llegó a quinto año y se volvió a su ciudad natal. “Me puse a vender damajuanas de vino torrontés”, recuerda.

Más tarde tras un breve paso como transportista junto a su hermano compró una primera finca de cuatro hectáreas donde fundó la bodega Domingo Hermanos. “Me enamoré de los viñedos. Y ya no pude parar. La vid es una proceso. Es una vida”, relata.

Una vez que la primera bodega estuvo afianzada creó junto a sus tres hijos otra bodega de vinos de alta gama: Domingo Molina.

Esta bodega está ubicada en Yacochua Norte, en Cafayate, entre los 1600 y los 2300 metros sobre el nivel del mar: los viñedos de sesenta hectáreas cuentan con un microclima especial con más de 300 días de sol, escasas precipitaciones y una gran amplitud térmica. Allí se produce vino Torrontés, Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat con intensos aromas y sabores.

Las dos bodegas y la fábrica de quesos de cabra ofrecen visitas guiadas y degustaciones

Mientras florecían las bodegas, el incansable emprendedor notó que hacía falta estiércol de cabras como abono para mejorar las vides. Entonces comenzó a comprar cabras. Trajo un chivo de Suiza. Y creó un rebaño.

Primero la leche se usaba para consumo familiar. Y para donaciones a los comedores del pueblo. Más tarde, con el rebaño más grande, entendió que de la leche podía producir quesos. Y fundó una de las primeras fábricas de quesos de cabras de los Valles Calchaquíes: Cabras de Cafayate.

Hoy la bodega Domingo Hermanos produce 3 millones de litros de vino por año. Tiene visitas guiadas y degustaciones. La bodega Domingo Molina, de alta gama, 300 mil litros por año y también se puede visitar. En tanto Cabras de Cafayate produce 9500 kilos de quesos especiales: se puede hacer visitas guiadas con degustaciones de quesos y copa de torrontés. Es un lugar apacible rodeado de viñedos en las afueras de la ciudad a donde se puede llegar en bicicleta.

Los quesos tienen un sabor distinto, especial, porque están signados por el escobajo y el orujo de esas uvas que comen las cabras

Actualmente la empresa produce vinos en siete terruños de los Valles Calchaquíes que además de Cafayate incluye a Tolombón y Yacochuya. “Yo compraba las fincas donde no había agua. Y hacía las perforaciones con el método del palo rastreador de humedad”. Justamente por ese hábito Domingo lleva el apodo Palo. Palo Domingo es hoy el nombre de una de las dos etiquetas de la bodega de alta gama. La otra etiqueta estrella se llama Leonor Molina, en nombre a la mujer de Osvaldo. Juntos tienen tres hijos que ya conducen la empresa que fundó Palo. Rafael, Osvaldo y Gabriel.

Toda la familia se distribuye tareas. Pero también se apoya en distintos emprendimientos. Gabriel por caso, creó el circuito “Momento Cabras”, que tiene lugar cada año en abril donde se monta un escenario con música en el establecimiento que tiene los rebaños y se invita a la comunidad y a los turistas a pasar el día en la finca junto a los animales de la familia.

“Llevamos tres año ganando medalla de oro en Alemania con los vinos", cuenta Domingo.

Domingo está orgulloso de sus hijos. De sus vinos y de sus quesos. “Llevamos tres año ganando medalla de oro en Alemania con los vinos”, informa el hombre que a poco de cumplir los 90 años aún no se retira de la actividad. “Y los quesos tienen un sabor distinto, especial, porque están signados por el escobajo y el orujo de esas uvas que comen las cabras”, describe el estudiante de veterinaria devenido en vitivinícola. “No puedo elegir entre los vinos y los quesos. No puedo elegir entre los hijos”, asegura el hombre que aún tiene pasión por Estudiantes de La Plata. “Dios me ha dado muchos dones”, afirma. Domingo es una de las decenas de bodegas a visitar de Cayafate. Pero a diferencia de las etiquetas multinacionales o marcas registradas en Salta capital, este es el sello de un emprendedor nacido aquí, que trabaja para dejar un legado distintivo en su tierra.

Datos útiles

Bodega Domingo Molina: Yacochuya norte. Abierto todos los días de 10 a 17. Se recomienda reservar por disponibilidad de tiempo.

Ofrece Visitas guiadas, carta y tienda de vinos. Precios entre 300 y 1200 acorde a si es visita o degustación. turismo@domingomolina.com.ar o 03868 15452887

Cabras de Cafayate: Saliendo de esta ciudad hacia el este por calle Córdoba se llega por un callejón arbolado entre ampos de alfalfa. La finca rodeada por verdes viñedos tiene un tambo de 2 Kilómetros paralelo al río. Localidad de Cafayate. Contacto: 54 03868422050 WhatsApp: +54 03868452862. Degustaciones $ 300 por persona con copa de torrontés. Visitas guiadas $ 500 por persona

Domingo Hermanos: La casa central está en el centro de Cafayate en la calle Nuestra Sra. del Rosario y 25 de Mayo. Contacto: 54 03868 421225 / 421386.